De un Rolex a un smartwatch: estos son los relojes que han llevado los últimos Papas y reflejan el gran cambio del Vaticano

El Papa León XIV llega a Madrid este sábado 6 de junio y hasta el próximo martes 9 de junio repartirá fe por las principales calles de la capital. El viaje apostólico del máximo representante de la Iglesia católica, que no visita España desde hace 15 años, está repleto de actos que se celebrarán en la Plaza de Cieles, donde tendrá lugar la Santa Misa del domingo, el Congreso de los Disputados o el Santiago Bernabéu. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la visita del Papa a Madrid y por ello hablamos de los relojes que han llevado los últimos Papas.

El Santo Padre León XIV realizará su viaje apostólico por Madrid entre este sábado 6 de junio y el martes 9 de junio, en el que será la primera visita del Papa a España en los últimos 15 años. El máximo representante de la Iglesia católica llegará el sábado por la mañana al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por Sus Majestades los Reyes y acto seguido se desplazará al Palacio Real, donde tendrá lugar la recepción oficial. Ese mismo día visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas. Cerrará el día con una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y zonas cercanas del Bernabéu.

El domingo 7 de junio tendrá lugar la Santa Misa en la Plaza de Cibeles y acto seguido presidirá la procesión del Corpus Christi en la capital. Después está presente en el acto Tejer Redes que se celebrará en el Movistar Arena. El lunes 8 de junio a primera hora de la mañana recibirá Pedro Sánchez y acto seguido visitará el Congreso de los Diputados, siendo la primera vez en la historia que el Santo Padre visite este lugar. Acto seguido, acudirá a la Catedral de Santa María de la Almudena y después acudirá al Santiago Bernabéu para un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. El martes 9 se despedirá con un encuentro con los voluntarios que han trabajado en el viaje en IFEMA antes de partir a Barcelona para seguir con su viaje evangélico en España.

Los relojes de los últimos Papas

Con motivo de la visita del Santo Padre a España, en este artículo hacemos un recopilatorio de los relojes que han portado los últimos Papas. Esta recopilación la ha hecho el canal que el influencer Anderson Machado tiene en la red social Instagram, que se denomina @canaldorelogio.

«Cuatro hombres. Cuatro épocas diferentes de la Iglesia. Cuatro maneras completamente diferentes de ver el mundo… e incluso el tiempo mismo», dice este usuario de las redes sociales sobre los relojes que han llevado los últimos papas. Por ejemplo, Juan Pablo II fue fotografiado en su día con un Rolex Datejust, un clásico que podría tener en el día de hoy un valor entre 9.000 euros y 15.000 euros. También utilizó un Jaeger-LeCoultre Atmos cuyo precio puede llegar hasta los 20.000 euros. Por su parte, Benedicto XVI fue fotografiado en su día con un reloj Swatch y un Erhard Junghans Tempus Automatic. Mientras que el primero vale unos pocos dólares, el valor del segundo no pasaría de los 2.000 dólares.

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El Papa Francisco fue un ejemplo de austeridad y también lo fue con sus relojes. Durante sus años como máximo representante de la Iglesia católica, llevó el famoso Casio MQ24-7B2, que tiene un precio alrededor de 20 euros, y también llevó un Swatch Once Again GB743 de 60 dólares que fue en su día subastado por el propio Papa por 54.000 euros que fueron destinados a fines benéficos.

Desde que es Papa, a León XIV se le ha podido ver con un Wenger Military Ranger de alrededor de 200 dólares y también con un Apple Watch cuyo precio ronda los 300 euros.