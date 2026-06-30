Sánchez se reunió con Barrabés en La Moncloa en pleno proceso de las adjudicaciones amañadas de 11 millones

El 16 de septiembre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el empresario Juan Carlos Barrabés en La Moncloa. Por entonces ya estaban en marcha las tres licitaciones a las que optaba quien también era socio de Begoña Gómez e impulsor de su cátedra en la Complutense, por un importe total de unos 11 millones.

Unos meses antes, en julio, la mujer del presidente del Gobierno había firmado dos cartas de recomendación -en su condición de directora de máster- para apoyar las opciones de Barrabés en sendos contratos del ente público Red.es. La adjudicación de esos contratos, de 8 millones, estuvo marcada por una «decisiva arbitrariedad», según concluye el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desvelado por OKDIARIO, que descubre los amaños para que el empresario se llevase aquellos contratos millonarios. Por este motivo, Begoña Gómez y Barrabés están procesados por tráfico de influencias. Hay un tercer contrato, de 2,6 millones, que también se investiga. En este caso, la Fiscalía Europea apunta a un delito de prevaricación en la adjudicación final a Barrabés.

«Socio estratégico»

En medio de todos esos procesos, Sánchez recibió al «socio estratégico» —así se le definió en la Complutense— de su mujer, en La Moncloa. La cita, según Presidencia, se incardinaba «en el marco de las responsabilidades institucionales del jefe del Ejecutivo», que «mantiene una agenda de trabajo que incluye de forma habitual reuniones con empresarios, agentes sociales, instituciones y diversos actores clave de la sociedad». Sin embargo, no deja de resultar llamativo que Sánchez abriese las puertas de, ni más ni menos, que el complejo presidencial al empresario y amigo de su esposa. Presidencia no explica en qué consistió el encuentro. Asegura que no dispone «de un acta o documento similar que detalle los temas tratados en el transcurso de la reunión». En su declaración ante el juez, Barrabés ya reveló que su presencia en La Moncloa era más o menos frecuente porque allí se reunía con Begoña Gómez para perfilar asuntos relacionados con la cátedra. Llegó a formar parte del claustro de profesores de uno de los másters que Gómez dirigía en la Complutense.

Por las mismas fechas en que Sánchez se reunía en La Moncloa con Barrabés, arrancaba el proceso de valoración de los contratos a los que optaba en Red.es. La investigación de la UCO ha aflorado las conversaciones entre varios trabajadores que revelan los entresijos para que el beneficiado fuese el empresario socio de Begoña Gómez. «Piensa en que Barrabés es la buena y las demás han de bajar sí o sí», escribía, por ejemplo, una de las empleadas. El impulso definitivo para resolver el expediente se dio en los primeros meses de 2021: «Con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los súperjefazos señalen con sus dedazos», se quejaba entonces una de las trabajadores, lo que refleja la indignación de los propios empleados ante las órdenes de sus superiores.

La UCO concluye que la propuesta de Barrabés era la favorita desde el principio: «La predilección por su oferta se observa durante todo el proceso de valoración» y es «la más beneficiada de la arbitrariedad que condiciona toda la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor». Una «decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones». Sobre el tercer contrato, incluso se llegó a ocultar a los competidores que Barrabés incumplía uno de los requisitos: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un Libro Blanco como tal». Los investigadores también destacan que las declaraciones de interés y apoyo presentadas por Barrabés en su oferta fueron «tenidas en cuenta positivamente» por los técnicos del organismo público y contribuyeron a la puntuación final.

«¡Wow! Qué recuerdos»

En el informe también señalan la relación previa de Red.es con el grupo Barrabés. OKDIARIO ya desveló en su día la complicidad entre su entonces director general, David Cierco, y el empresario. El nexo era Benasque, un retiro de montaña en pleno corazón del Pirineo, sede de los negocios de Barrabés y destino de descanso de Cierco. En julio de 2020, apenas un mes después de que Red.es sacase a licitación los contratos, ambos mantuvieron una significativa conversación a través de las redes sociales:

«En Benasque con fresco y verde. La naturaleza sigue enorme ahí fuera», escribía Barrabés, acompañando el mensaje de una foto del paisaje pirenaico. La imagen fue correspondida de inmediato por un entusiasmado Cierco, demostrando su complicidad con el socio de la mujer del presidente del Gobierno: «Wow! Qué recuerdos Carlos. A ver si me organizo para volver. Abrazo fuerte».

Entre todo ello, el 22 de enero de 2021, el propio Sánchez lanzaba un llamativo elogio al socio de su mujer, que hoy adquiere un renovado sentido.

«El Grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque (Huesca) y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo», declaró el presidente durante la presentación en Aragón del llamado Plan de Recuperación.

Y añadió: «Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha y es esa plataforma Attitude Academy. Que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo». Tras aquella mención, Red.es adjudicó los tres contratos de 11 millones al gurú de la cátedra de su esposa.