Así elogió Sánchez a Barrabés antes de declarar al juez que no tiene relación con él

«No». Fue la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la pregunta del juez Juan Carlos Peinado sobre mantenía alguna relación con el empresario Barrabes con motivo de la trama que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Sin embargo, el dirigente socialista aseguró en 2021 que había tenido «ocasión de conocerlo en primera persona», contradiciendo de esta manera lo que defendió ante el magistrado el pasado 30 de julio durante su declaración en la Moncloa. Sánchez declaró que conocía al empresario Carlos Barrabés durante un acto público, incluso que conocía a su familia y su historial empresarial.

«El Grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque (Huesca) y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo», declaró Pedro Sánchez. Fue el 22 de enero de 2021 en Zaragoza, con motivo de su intervención en la presentación en Aragón del Plan de Recuperación, el programa que canaliza los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19. Los contratos investigados por la Guardia Civil que luego ganó Barrabés estaban financiados, precisamente, con fondos europeos.

El presidente del Gobierno elogió al Grupo Barrabés por crear la plataforma Attitude Academy, que ayudaba a pymes a digitalizarse. «Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha, y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria», esgrimió el líder del PSOE.

Reuniones en Moncloa

La respuesta de Sánchez ante el juez Peinado asegurando que no conoce a Barrabés sorprende, puesto que el propio empresario relató ante el juez con todo tipo de detalles los múltiples encuentros que había tenido con el jefe del Ejecutivo. El socio de Begoña Gómez dijo haber asistido a una reunión con él en Moncloa, haberle saludado en eventos e incluso haber coincidido con él en Benasque (Huesca). Tal y como desveló OKDIARIO, Sánchez formó parte del grupo de amigos de Barrabés en sus escapadas al Pirineo.

Carlos Barrabés, por el contrario, explicó en su declaración como testigo el pasado 15 de junio ante el juez cuándo conoció a Pedro Sánchez: «Lo he estado mirando y yo creo que fue en Benasque. Yo soy de un pueblo del Pirineo y un día la Asociación de Empresarios nos llamó para que fuéramos a una reunión, era el año 2015, y fuimos uno 40 empresarios […] Él dio una charla y allí le saludé y creo que fue donde le conocí».

Después de esto, el magistrado Juan Carlos Peinado cuántos ocasiones había coincidido con el líder socialista, a lo que Barrabés respondió: «Yo recuerdo un par de veces y luego en una charla una vez que me saludó y yo no sé si alguna más». De esta forma, el que fuera socio del máster que impulsó Begoña Gómez aseguró que el propio presidente fue a hablar con él pese a que Sánchez diga que no le conoce. Barrabés tiene la obligación legal de decir la verdad al comparecer como testigo; en caso contrario, podría incurrir en delito de falso testimonio.

El magistrado decidió cambiar la condición de testigo a investigado de Carlos Barrabés tras su primera declaración. Es decir, el empresario tuvo que declarar una segunda vez el pasado 1 de agosto, esta vez bajo la condición de investigado, lo que antes se conocía como imputado. En esta comparecencia, el juez le preguntó si se había reunido con Sánchez, a lo que Barrabés respondió de forma afirmativa. También dijo haberse reunido en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez.

«Nos reunimos para hablar de lo que yo sé, de innovación. Y yo, aunque la empresa de consultoría os parezca pequeña, en realidad para España es muy importante porque estamos siempre con muchísimas grandes empresas. Conocemos muy, muy bien, el mercado y lo que pasa, conocemos qué les pasa a las pequeñas y medianas empresas. Así que siempre todo el mundo me ha preguntado, desde siempre, de todos los partidos, no sólo de los partidos políticos, de cualquier sitio, me ha preguntado por cómo estaba el país. Eso es una cosa normal. A mí me ha pasado toda la vida. Llevo 30 o 35 años siendo así, yo lo vi normal, yo pensé que lo hacían los empresarios», aseguró el empresario ante el juez.