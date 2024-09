Pedro Sánchez recoge esta noche un premio de manos de la actriz Anne Hathaway. Será un acto de ONU Mujeres, en concreto en una cena organizada por He For She (Él por ella) que le ha distinguido por «su compromiso por la igualdad de género y su lucha en los avances del movimiento feminista». O sea, que Sánchez puede presumir esta noche de dos cosas: de recibir un premio de la ONU por su gobierno «feminista» y de tener una foto con Anne Hathaway entregándoselo.

Lo que nadie dirá en esa cena de ONU Mujeres, es que Pedro Sánchez es el presidente de un Gobierno que presume de ser feminista, pero que ha beneficiado a más de 1.200 violadores y abusadores sexuales gracias a su fallida ley del sólo sí es sí.

En el evento, Pedro Sánchez recibirá la distinción de manos de Anne Hathaway por su compromiso con la igualdad de género y su lucha en los avances del movimiento feminista. El premio se encuadra en la organización He for she, que depende de la ONU. Este premio, asegura ONU Mueres está destinado a «aquellos gobiernos o dirigentes que entablan un firme compromiso con la igualdad y la política exterior feminista. Según Hathaway, «es imprescindible que los líderes mundiales no sólo promuevan la igualdad en sus discursos, sino que la traduzcan en acciones concretas».

ONU Mujeres es la agencia de las Naciones Unidas encargada de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Trabaja para garantizar los derechos y la participación plena de las mujeres en todo el mundo y su organización está actualmente en manos de Sima Sami Bahous, de origen jordano. Fue ella quien nombró a Anne Hathaway embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres en 2016, que se ha centrado en promover políticas de licencia parental equitativa y los derechos de las madres trabajadoras.

Anne Hathaway y Pedro Sánchez

Al margen de su faceta como actriz, Anne Hathaway, la actriz que ha entregado el premio a Pedro Sánchez es conocida por su activismo social, destacándose en la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la comunidad LGBTQ+. Hathaway ha hablado abiertamente sobre la importancia de erradicar el sexismo en la industria del cine y en la sociedad en general. También es una firme defensora de los derechos LGBTQ+ y prueba de ello es el discurso que pronunció en 2018 tras recibir el premio National Equality Awards. La actriz contó que recibió un mensaje de una niña transexual, quien después de ver su película Ella Enchanted decidió llamarse así misma Ella, a la vez que le agradeció por ser una aliada para nuestra población diversa.