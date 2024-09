OKDIARIO publica en exclusiva la imagen más esperada: Sánchez declarando ante el juez en La Moncloa

OKDIARIO ha ofrecido en exclusiva la imagen más esperada del año: Pedro Sánchez declarando ante el juez Juan Carlos Peinado en La Moncloa en la pieza que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El presidente del Gobierno compareció el pasado 30 de julio en La Moncloa ante el juez Peinado, pero se acogió a su derecho a no declarar citando el artículo 416, que establece que los ascendientes, descendientes, cónyuges o los que tengan una relación equivalente al matrimonio, hermanos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil no están obligados a declarar.

El juez Peinado le preguntó por su relación con los investigados, Begoña Gómez, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. Sánchez reconoció que Gómez es su «esposa», pero negó conocer a los otros dos imputados.

En este sentido, cabe destacar que Carlos Barrabés en su declaración ante el juez Peinado manifestó que no tenía «una relación de amistad con Pedro Sánchez», pero estuvo «cuatro o cinco veces en Moncloa». «No sé cuántas veces estuve, tampoco muchísimas. Pero habré ido cuatro o cinco veces. No quiero decir una cifra exacta. Puedo mirarlo exactamente, pero algo así, varias veces. Alguna por el tema del máster y luego fui a ver a Pedro Sánchez», manifestó al respecto.

El empresario relató en su declaración ante Peinado que conoció a Pedro Sánchez en Benasque (Huesca) en 2015, en una reunión con empresarios, y a Begoña Gómez desde 2019. «A ella (Begoña Gómez) la he visto en bastantes ocasiones porque con el máster nos vimos bastante. Algunas veces vino a mi oficina, otras en Moncloa donde fui a verla y en algún evento también», agregó al respecto, antes de manifestar que cuando se reunió «con Pedro Sánchez estaba Manuel de la Rocha y había otra persona».

Así fue la declaración de Sánchez

El 30 de julio el juez Peinado se trasladó hasta La Moncloa para interrogar en calidad de testigo a Pedro Sánchez después de que éste solicitara declarar por escrito por su condición de presidente del Gobierno. El juez rechazó su exigencia y le tomó declaración de forma presencial en una breve conversación que duró tan sólo unos minutos. Se habilitó un despacho de paredes blancas que simuló ser una sala de vistas.

El magistrado acudió en un coche azul acompañado de funcionarios del juzgado minutos antes por la puerta principal del Complejo Presidencial y, algo más tarde, lo hicieron el fiscal, los letrados de los investigados en la causa y la abogada que dirige la acusación popular. Les hicieron firmar un documento de confidencialidad sobre lo que allí iba a ocurrir y se les requisaron los teléfonos móviles. Unas condiciones que no tiene ningún ciudadano cuando presta declaración. Allí estaba supervisándolo todo la jefa de Seguridad de Moncloa, María Marcos, que también declaró ante el juez al haber sido la persona que recogió la citación en calidad de investigada de Begoña Gómez.

El juez y las partes aguardaron la llegada de Pedro Sánchez, que llegó a la sala habilitada sin decir «buenos días» y se sentó ante el juez veinte minutos después de la hora de citación. Iba vestido con un traje azul y mantenía el rostro serio. La conversación con el instructor duró tan sólo dos minutos en los que Sánchez le dijo al magistrado que Begoña Gómez era su esposa. Juan Carlos Peinado le preguntó si iba a declarar y, en dos ocasiones, repitió que se acogía a su derecho constitucional a no hacerlo, amparándose en al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Posteriormente, el juez hizo firmar un acta de la celebración a los presentes y Pedro Sánchez se marchó de la sala, en cuya puerta le esperaban dos escoltas del presidente.

La declaración de Pedro Sánchez fue grabada en vídeo, como es habitual en este tipo de investigaciones judiciales. La ley marca que los interrogatorios deben ser grabados y aportados al sumario de la causa, de modo que las partes puedan consultar las testificales. El presidente no iba a ser menos y el juez pidió que se filmara su declaración como testigo. Para hacerlo posible, dos técnicos se desplazaron un día antes para montar la infraestructura digital necesaria para grabar. El instructor se cercioró de que se estaba grabando antes de comenzar la declaración.

El vídeo de Pedro Sánchez ha estado custodiado durante semanas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que dirige las pesquisas sobre Begoña Gómez. El juez alertó a las partes personadas en el procedimiento de que no quería que hubiera filtraciones, por lo que no ha sido hasta ahora cuando ha entregado esta grabación. El vídeo se ha repartido este lunes, 23 de septiembre, a las 12:00 horas con marca de agua para evitar su difusión en los medios de comunicación. Además, no se ha entregado con el resto de testificales en vídeo que ya fueron aportadas a la causa.

La declaración de Begoña

OKDIARIO también publicó el pasado mes de julio en primicia la declaración de Begoña Gómez ante el juez, que se produjo el 5 de julio. La mujer de Pedro Sánchez empezó su comparecencia a las 10:26 horas y terminó a las 10:49 horas.

La esposa del jefe del Ejecutivo aseguró en dos ocasiones desconocer los hechos que se le atribuyen. Acudió muy seria, con un traje negro, y se sentó al borde del banquillo de espaldas a la puerta. Al no haber declarado, el juez Juan Carlos Peinado pospuso la declaración al viernes 19 de julio. Tampoco dio explicaciones sobre los hechos investigados. Ambas fueron vistas breves en las que Begoña Gómez se limitó a decir «no» ante la pregunta del juez, sobre si conocía los hechos por los que se la investigaba.