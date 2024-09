Barrabés confirma al juez el ‘clan Benasque’ destapado por OKDIARIO: «Conocí a Sánchez allí en 2015»

El empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez e imputado también en la causa, admitió en su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado que conoció a Pedro Sánchez años antes que a su mujer. Fue en Benasque, localidad del Pirineo de Huesca de la que es originario Barrabés, y en 2015. Tres años antes de que Sánchez llegase a La Moncloa.

En su declaración ante el magistrado, el pasado 15 de julio -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- el empresario -gurú de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid- ratificó así el nexo que le une al presidente socialista y que reveló este periódico: el clan Benasque. Un grupo de políticos vinculados al PSOE y empresarios que se reunía con asiduidad en este retiro de esquí. De hecho, Sánchez era un habitual de este destino durante sus años como líder socialista.

Los tentáculos de este clan son extensos, como ha ido publicando este periódico. El monitor de esquí de Sánchez, Félix Jordán de Urríes, es presidente de la Fundación Deporte Joven, que contrató a Barrabés tras recibir una subvención por parte del Ministerio de Cultura. Por otro lado, el responsable de Red.es que licitó los contratos ahora bajo investigación, David Cierco, también mantenía una relación directa con el empresario antes de la adjudicación. Cabe recordar que Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por firmar dos cartas de recomendación para que Barrabés reforzase sus opciones en estos contratos.

«En 2015»

Barrabés, a preguntas del juez Peinado, confirmó que conoció a Sánchez «en 2015». El encuentro se produjo en Benasque, durante una reunión de empresarios de la zona. «Fuimos 40 empresarios (…) Y ahí lo saludé», aseguró el socio de Begoña Gómez.

Desde entonces, Barrabés y Sánchez han tenido más contactos. El empresario afirmó también que mantuvo con el presidente socialista dos reuniones en La Moncloa «y luego una charla» en la que, según su testimonio, Sánchez le saludó. «Y no sé si muchas más, no he tenido una relación especial con él», despachó en su declaración, en la que apenas precisó las fechas y los asuntos tratados.

Sobre Begoña Gómez, afirmó que la vio «en bastantes ocasiones»: «Algunas veces vino a mi oficina, también fui a Moncloa alguna vez». Juntos montaron la cátedra de Transformación Social Competitiva y el máster del mismo nombre, que echó a andar en octubre de 2020. «Con el máster nos vimos bastante», declaró Barrabés. Según el empresario, acudió a La Moncloa «cinco veces o así». «Y luego fui a ver a Pedro Sánchez una vez o dos». En estos casos, siempre fue al complejo presidencial «con citación». El tema de conversación con el jefe del Ejecutivo versó sobre «empresas».

Acto en 2021

El empresario aseguró también ante el juez que no recordaba haber asistido a un acto en Zaragoza, en enero de 2021, en el que Pedro Sánchez le elogió públicamente.

Fue, en concreto, en un evento del Ejecutivo sobre fondos europeos, con motivo de la presentación en Aragón del Plan de Recuperación, y en plena adjudicación de los contratos de Red.es.

Las declaraciones de Sánchez en aquel acto institucional fueron las siguientes: «El progreso solamente se va a poder materializar si implica y se expande y se redistribuye a la mayoría social de nuestro país. Yo creo que Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido también ocasión de poder conocer en primera persona. Bueno, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo: de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación a compañías no solamente de toda Europa, sino todo de todo el mundo», dijo Sánchez.

Además, añadió: «Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha y es esa plataforma Attitude Academy. Que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo».