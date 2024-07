La jefa de seguridad de Moncloa feliz antes de abrir OKDIARIO: «Hoy no han grabado a Begoña Gómez»

La jefa de seguridad de Moncloa, María Marcos, ha abandonado los juzgados donde Begoña Gómez ha declarado por segunda vez ante el juez jactándose de que esta vez no había habido ninguna grabación de la mujer de Pedro Sánchez dentro de los juzgados. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento es que OKDIARIO había vuelto a captar las imágenes de Begoña Gómez dentro de los juzgados, a pesar del desmesurado dispositivo policial desplegado para tratar de impedirlo.

«Eh, hoy no ha habido grabaciones», ha afirmado María Marcos en conversaciones con el resto de su equipo en las escaleras de los juzgados, lo que ha provocado las risas del también empleado de la Moncloa que estaba con ella. «Va a pensar nuestro jefe que no trabajo», ha apostillado María Marcos, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ella ha sido la encargada de las fuertes medidas de seguridad desplegadas con motivo de la declaración ante el juez de Begoña Gómez. Hace dos semanas ya hubo un contundente dispositivo policial en la primera declaración de la esposa del presidente del Ejecutivo ante el magistrado.

A pesar de todas estas medidas seguridad de Moncloa, OKDIARIO ha vuelto a cazar a Begoña Gómez abandonando los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Este periódico ya hizo lo mismo hace dos semanas, en la primera declaración de la mujer de Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado.

La esposa del Jefe del Ejecutivo ha acudido a declarar vestida completamente de negro, como en su anterior declaración, y con un amplio séquito de escoltas para su seguridad, que han vestido también de color oscuro. Así lo prueba el vídeo grabado por este periódico, después de que la jefa de seguridad de Moncloa asegurara de que no había habido grabación alguna, según revela Periodista Digital.

«Las garantías no estás protegidas»

Begoña Gómez se ha cogido a su derecho de no declarar en su segunda citación ante el juez Juan Carlos Peinado como imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El abogado de la esposa de Sánchez, el ex ministro socialista de Interior Antonio Camacho, ha explicado a la salida de los juzgados que Gómez no ha declarado «no porque tenga nada que esconder, sino porque la defensa le ha recomendado que no lo haga». «Tiene que hacerse con garantías. Las garantías no están protegidas», ha indicado.

«No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de derecho», ha enfatizado Camacho.

La esposa del dirigente socialista ha vuelto a comparecer este viernes ante el magistrado Juan Carlos Peinado después de que el pasado 5 julio se suspendiera su declaración. La citación se aplazó cuando respondió al magistrado que «no» conocía de qué se le acusaba. Esta segunda citación de Gómez ante al magistrado se ha producido después de la declaración de Juan Carlos Barrabés, empresario que colaboró con ella en su máster, quien afirmó haberse reunido en La Moncloa tanto con ella como con el presidente.

Además de Begoña Gómez, este viernes el magistrado tomará declaración como testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio.

La defensa legal de Gómez ha solicitado de nuevo que la comparecencia no sea grabada en vídeo, sino sólo en audio. En la primera ocasión, su solicitud fue desestimada, y la grabación en vídeo fue filtrada y publicada en varios medios.

Seguridad en la sexta planta

Gómez ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla en coche oficial y ha accedido por el garaje. Lo ha hecho después de que la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, le concediera este privilegio para «garantizar, tanto la seguridad de la señora Gómez como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados». De esta forma, aceptaba la solicitud que había tramitado María Marcos, jefa de seguridad de Moncloa, con motivo de la declaración de Begoña Gómez. Esta medida ha sido recurrida ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dos de las acusaciones.

Además, se han endurecido las medidas de acceso a la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla, donde está el Juzgado de Instrucción número 41, para evitar grabaciones en los pasillos, tal y como ocurrió el pasado 5 de julio.