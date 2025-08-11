El Barça tiene cinco días para inscribir a ocho futbolistas: situación límite para Laporta

A estas horas del lunes, a cinco días del estreno liguero del Barça ante el Mallorca en Son Moix, el cuadro culé tiene aún pendientes la friolera de ocho inscripciones ante la Liga. Las próximas horas son cruciales tanto para el Barça a nivel deportivo como para Joan Laporta y su credibilidad, muy tocada en las últimas semanas, especialmente por lo referente a las obras del Camp Nou y el recurrente lastre a la hora de inscribir jugadores.

Las presiones a Marc-André Ter Stegen han surtido su efecto y el Barça tendrá un buen colchón para usar del porcentaje del salario que quedará disponible tras aceptar firmar el tiempo de baja de su lesión. «Estamos trabajando para que suceda. Con la decisión de Marc tenemos la opción de inscribir a Joan Garcia y con el resto estamos trabajando», explicó Joan Laporta sobre las poblemas para inscribir del Barça, dejando claro que pueden darse problemas: «Esta semana tendremos noticias, espero que sean buenas, para ver si podemos inscribirlos antes de que empiece la Liga. Y si no puede ser, tenemos margen».

Pero la de Joan García no es precisamente la única ficha que el Barça busca regular a ojos de la Liga. El fichaje del portero es uno de los escollos principales pero no el único. También están los casos de otros dos fichajes de este verano, como son Marcus Rashford y el joven Bardghji, aún a la espera para que sus inscripciones les permitan jugar este próximo sábado.

Estos son los tres únicos fichajes que ha realizado el Barça hasta la fecha, pero no son los únicos que no están inscritos. Vueltas de cesión, renovaciones y altas con el primer equipo se agolpan también entre los problemas de Joan Laporta con las inscripciones. Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort y Marc Bernal están en estos momentos fuera de la ecuación de Hansi Flick para la visita a Mallorca, ningún está inscrito y esperan pacientemente, conscientes del problema. En esta lista también está Oriol Romeu, que vuelve al club tras cesión pero con él se espera resolver su futuro cuanto antes.

El Barça está en estos momentos pendiente de las operaciones y decisiones que tiene en curso. La salida de Íñigo Martínez aliviará algo la situación aunque especialmente el arreglo con Ter Stegen será lo que más margen permita para el tema de las inscripciones, ya que este no compete con la regla 1:1. Además el club blaugrana aún espera que la Liga, tras el último estudio de su auditor, dé el visto bueno definitivo con los palcos VIPs del Camp Nou, inversión que pondría al Barça muy cerca de la puerta de salida de la regla 1:1.

El primero de los match ball para Laporta llega este sábado y está por ver con qué jugadores llega inscritos a la primera cita oficial de la temporada ante el Mallorca. El club tiene diversos mecanismos para salvar, una vez más, sus problemas de tesorería, masa y límite salarial. Con Ter Stegen parece que se solucionará la inscripción de Joan García y con los palcos VIPs se aliviaría el resto. Aunque, siendo el Barça, está todo por ver.