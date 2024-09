OKDIARIO accede al audio de la declaración de Barrabés ante el juez: «Fui cuatro o cinco veces a Moncloa»

Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, declaró ante el juez Juan Carlos Peinado que visitó «cuatro o cinco veces» el Palacio de La Moncloa. En el marco de la investigación que se sigue contra la esposa del presidente del Gobierno, Barrabés, responsable de la empresa Innova Next SL, compareció como testigo en Plaza Castilla. A lo largo de su declaración, que desvela OKDIARIO en exclusiva, el empresario respondió con evasivas a muchas preguntas, evitando incriminar directamente a Begoña Gómez y centrándose en protegerse a sí mismo.

El juez Peinado le empieza preguntado sobre su trayectoria académica. «Estudié en Turismo en un centro privado. Soy una persona hecha a sí misma. No tengo una titulación académica pero sí muchos cursos», explica el empresario. «El mundo mío siempre ha sido el mundo de la innovación, la innovación es un mundo que va cambiando, comenzó con la tecnología y ahora hay innovaciones, ahora pasa por la sostenibilidad y depende de la época», expone.

A continuación, Peinado le pregunta si conoce a Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Barrabés dice que no tiene «una relación de amistad con Pedro Sánchez», pero confirma que estuvo «cuatro o cinco veces en Moncloa». «No sé cuántas veces estuve, tampoco muchísimas. Pero habré ido cuatro o cinco veces. No quiero decir una cifra exacta. Puedo mirarlo exactamente, pero algo así, varias veces. Alguna por el tema del máster y luego fui a ver a Pedro Sánchez». Peinado le recuerda en varias ocasiones que declara bajo juramento.

El empresario relata que conoció a Pedro Sánchez en Benasque (Huesca) en 2015 en una reunión con empresarios y a Begoña Gómez desde 2019. «A ella la he visto en bastantes ocasiones porque con el master nos vimos bastante. Algunas veces vino a mi oficina, otras en Moncloa donde fui a verla y en algún evento también», expone. Barrabés dice que no puede consultar su agenda en papel por la debilidad que le ha dejado la enfermedad. «Este tema me afecta mucho», lamenta.

«A ver, cuando llegábamos, Begoña Gómez normalmente estaba sola, pero otras veces había alguna persona que trabajaba con ella. Algunas mujeres que trabajaban con ella. Eran siempre chicas. No me sé el nombre de la gente de su equipo. Y cuando me reuní con Pedro Sánchez -fueron dos reuniones- estaba Manuel de la Rocha y había otra persona, pero no recuerdo quién era. En otra, me acuerdo perfectamente, estaban Begoña Gómez, Pedro Sánchez y Alberto Barreiro, una persona del mundo del diseño. Fue una conversación sobre innovación corta, la verdad, porque él se tuvo que ir a una llamada muy corta». Barrabés subraya que siempre acudió al complejo presidencial con invitación. Nunca pidió él personarse en esas dependencias oficiales.

Tras esa declaración, las acusaciones particulares estudiaron la posibilidad de solicitar la imputación de Barrabés, a lo que Peinado accedió días después.

Por otra parte, el empresario no quiso aclarar cómo se gestaron las cartas de recomendación que Begoña Gómez habría emitido a favor de su conglomerado empresarial en concursos de contratos públicos. Alegó que no recordaba con exactitud esas comunicaciones, pero señaló que lo normal es que se envíen a las instituciones para que las firmen si lo consideran oportuno.

En relación a su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Barrabés también fue evasivo. En un primer momento afirmó no recordar si recibía ingresos del centro, pero luego admitió que sí obtenía rendimientos económicos. No aclaró su grado de implicación en los másteres ni en la cátedra en el centro de la controversia, afirmando que no tenía conocimiento directo sobre la misma ni había leído nada al respecto en la prensa.

Ni el ex ministro socialista Antonio Camacho, abogado defensor de la principal imputada, ni la Fiscalía interrogaron a Barrabés o Luis Martín Bernardos, otro alto cargo de Innova Next citado como testigo ese mismo día. El juez permitió que todas las acusaciones populares estuvieran presentes en el interrogatorio, pero sólo Vox tuvo derecho a intervenir.