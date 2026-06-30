El BOE lo hace oficial: las autocaravanas ya podrán aparcar en estos lugares que los conductores llevan años pidiendo

A medida que pasan los años, es más habitual ver en nuestras calles a las autocaravanas, además de encontrarlas en la carretera o haciendo turismo por el país. Unos conductores de este vehículo que han visto satisfecha una de sus demandas históricas: poder aparcar dentro de las ciudades sin discriminación frente al resto de los vehículos.

Así lo ha recogido una modificación del Reglamento General de Circulación publicada en el BOE. La información ha sido recibida por los conductores como «un hito histórico para el desarrollo de esta actividad en España». Una reforma que se venía reclamando desde hace casi 15 años, y que ahora permite que las ciudades sean las que adquieran las competencias para decidir si pueden o no aparcar en ellas.

Aprobado con condiciones precisas

En concreto, el artículo recoge cómo se debe llevar a cabo el estacionamiento de las autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda. Así, señala que se deberá hacer «sin extender elementos que desborden el perímetro del individuo». Esto tiene en consideración la proyección en planta del vehículo; descansando sólo sobre neumáticos, con posibilidad de usar cuñas de seguridad y sin verter fluidos.

Cumpliendo con estas condiciones, ningún ayuntamiento podrá denunciar al conductor. Sin embargo, cabe destacar que los municipios siguen teniendo potestad para regular el estacionamiento y parada de vehículos en la vía pública en lo referente a limitaciones de horarios, tarifas a pagar o infracciones que permitirán la retirada del automóvil.

Por poner un ejemplo, si una autocaravana está aparcada más días de los permitidos sin moverse, se podrá proceder a la retirada del vehículo, a pesar de que este se encuentre dentro de la normativa de estacionamiento dentro de la ciudad.

¿Cuántas autocaravanas hay en España?

Actualmente, en nuestro país hay un parque de unos 365.000 vehículos que se enmarcan dentro del concepto del autocaravaning. Unos 96.000 son autocaravanas, 26.000 campers y el resto son caravanas sin motor. Tan solo el año pasado, en España se vendieron un total de 7.146 unidades, un incremento del 32% con respecto a datos de años anteriores.

Las áreas específicas han aumentado de 280 en 2010 a 1.400 en 2025, aunque siguen siendo insuficientes también para los miles de vehículos procedentes del resto de Europa que viajan a España durante el año.