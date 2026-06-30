Todas las exposiciones y creación en vivo en Madrid: del Museo CA2M y la Sala Alcalá 31 hasta la Casa Museo Lope de Vega

A lo largo de los meses de julio y agosto, en el marco del Festival Escenas de Verano, el público podrá disfrutar de manera gratuita de una serie de exposiciones en diferentes museos, salas y espacios culturales de la Comunidad de Madrid. Desde el Museo CA2M a la Casa Museo Lope de Vega, las muestras tienen un papel destacado en la programación del Festival.

Además de contemplar el arte, el público podrá sumergirse en el proceso creativo con el ciclo Arte vivo en la plaza. Este programa presenta acciones dinámicas y participativas que se ubicarán en los espacios comunes de los pueblos, convertidos en lienzos vivientes donde el arte nace y se comparte. Repartidos en once encuentros, los artistas contemporáneos Mónica Murga, Sara Gema, Mocholi, Yolanda Andrés y Julio Linares, darán vida a sus creaciones ante los ojos del público de Belmonte del Tajo, Buitrago del Lozoya, Carabaña, Chinchón, Manzanares el Real, Navalcarnero, Patones de abajo, Robledo de Chavela, Valdemorillo, Villar del Olmo y Villaviciosa de Odón. Una oportunidad para conocer sus trabajos y creaciones de primera mano, conversar con ellos, intercambiar ideas y descubrir nuevos métodos de trabajo.

Entre agosto y septiembre, el Museo CA2M acoge las exposiciones Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra, en la que el artista realiza una exposición como lectura de las colecciones del Museo Centro de Arte Dos de Mayo y la Fundación ARCO, y Dorothy Iannone. Una y otra vez, artista pionera en otorgar un papel central a la expresión del deseo femenino.

En la Sala Alcalá 31 podemos disfrutar de Mitologías modernas: Ouka Leele & Co, la exposición que revisita el papel de la mitología en el arte madrileño de los años ochenta a partir de la obra de Ouka Leele, junto a artistas clave como El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco o Sigfrido Martin Begué. La muestra toma como punto de partida la obra Rapelle toi, Bárbara!, la intervención de Ouka Leele en la fuente de Cibeles en 1987 con la que paralizó el tráfico de la ciudad para teatralizar la historia de Hipómenes y Atalanta. A partir de ella, el recorrido expositivo explora el cruce entre fotografía, pintura y cultura visual contemporánea.

La Casa Museo Lope de Vega mantendrá hasta el 13 de septiembre Mujeres de ingenio. Plumas de Oro en el Siglo de las Letras, una muestra que desea contribuir a la difusión de nuestro patrimonio artístico, literario, histórico y cultural, recuperando la obra de mujeres que apenas figuran en el canon y son, la gran mayoría, prácticamente desconocidas fuera de los ámbitos académicos. Entre ellas se cuentan Luisa Sigea, Olivia Sabuco, María de Guevara, Ana Caro Mallén, Feliciana Enríquez de Guzmán, María de Zayas, Teresa de Jesús y la propia hija de Lope, Marcela. Por su parte, la Sala Canal de Isabel II acogerá Ana Locking. Nostalgia / Utopía, una retrospectiva que recorre el trabajo de la diseñadora, en los que la moda se presenta como lenguaje narrativo, emocional y político.

Durante estos meses, otros espacios culturales de la Comunidad de Madrid abrirán las puertas de sus espacios para exposiciones, pero también para actividades y visitas teatralizadas. Es el caso del Museo Casa Natal de Cervantes, Museo Picasso – Colección Eugenio Arias, el Centro de Interpretación Nuevo Baztán, la Sala de Arte Joven, la Sala El Águila y el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional.

El arte en movimiento: exposiciones itinerantes por la región

Las exposiciones también viajarán a los diferentes rincones a través de la Red Itiner, una plataforma de colaboración cultural entre la Comunidad de Madrid y los municipios, cuyo objetivo es promover el acceso al arte y contribuir al reparto de la cultura. El programa anual desplaza las exposiciones temporales a los 78 municipios adheridos y acoge múltiples disciplinas artísticas.

La exposición Óscar Domínguez. Surrealismos, ofrece una mirada actual sobre la figura del pintor, escultor y poeta Óscar Domínguez, el más significativo surrealista español junto con Salvador Dalí y Joan Miró. La muestra podrá visitarse entre el 13 de julio y el 19 de septiembre en el Centro de Actividades Cristo del Buen Consejo de Becerril de la Sierra y la Casa de Cultura Asunción Balaguer de Alpedrete y continuará su itinerancia por otros municipios después del verano.

Exposiciones como Marisa Flórez. Un tiempo para mirar (1970-2020) o Música popular: una visión fotográfica se centrarán en la fotografía y se podrán visitar en municipios como Collado Mediano, La Hiruela y Móstoles. Por su parte, el programa reúne también propuestas de carácter histórico, como La ruta del Galeón de Manila. La feliz unión entre Asia, Hispanoamérica y España, y exposiciones de arte contemporáneo con artistas actuales, como Afecto al color.

Sobre Escenas de Verano

Desde clásicos hasta contemporáneos, el Festival Escenas de Verano, que este año celebra su séptima edición, reafirma su apuesta sólida por la innovación, la experimentación y la creatividad. La cita, impulsada por la Comunidad de Madrid, se convierte en un encuentro de proximidad que se extiende por toda la región madrileña.

De esta manera, Escenas de Verano supone una apuesta única del gobierno regional de la Comunidad de Madrid por el turismo sostenible y la cultura repartida a través de un programa abierto, gratuito y diverso. El festival es, por tanto, una imprescindible cita multidisciplinar; una propuesta dinamizadora para todos los públicos que reunirá lo mejor de las artes en vivo durante los meses de verano.