El yate de 40 millones del ex presidente del Real Madrid Vicente Boluda ya navega por Ibiza

Cada verano, Ibiza reúne algunos de los yates más exclusivos del mundo, pero pocos despiertan tanta curiosidad como el Lady Esther, la espectacular embarcación del empresario valenciano Vicente Boluda, el expresidente más breve del Real Madrid. Con más de 60 metros de eslora y un valor estimado de 40 millones de euros, este superyate combina la elegancia de un barco clásico con el confort y la tecnología propios de las embarcaciones más modernas.

Estos días, el Lady Esther ha sido visto fondeando frente a la costa ibicenca, donde su imponente silueta no pasa desapercibida. Su diseño conserva la esencia de los grandes yates construidos hace décadas, aunque una profunda remodelación lo ha convertido en un auténtico referente del lujo en el Mediterráneo. Uno de los aspectos más llamativos del barco es el origen de su nombre. Vicente Boluda decidió rebautizar la embarcación en honor a su esposa, Esther Pastor, un gesto personal que convierte al yate en mucho más que un símbolo de exclusividad. El nombre Lady Esther preside ahora una embarcación con una larga trayectoria internacional.

El yate fue construido en Alemania en 1979 y, antes de llegar a manos del empresario valenciano, navegó bajo diferentes nombres, como Hanse, Insignia y Lou Spirit. Incluso perteneció durante un breve periodo al cofundador de Microsoft, Paul Allen, antes de iniciar una nueva etapa bajo la propiedad de Boluda.

La gran transformación del Lady Esther se llevó a cabo entre 2024 y 2025 en los astilleros Damen Maaskant, donde el histórico yate fue sometido a una reforma integral que cambió por completo su aspecto y sus prestaciones. El proyecto permitió ampliar la eslora desde los cerca de 50 metros originales hasta superar los 60 metros actuales, además de modernizar buena parte de su superestructura de aluminio, manteniendo la elegancia y el carácter de este clásico construido en 1979.

La renovación también incorporó nuevas cubiertas exteriores, un amplio solárium con jacuzzi, además de unos interiores completamente rediseñados con materiales de alta gama y tecnología de última generación. La reforma permitió ampliar su longitud desde unos 50 metros hasta superar los 60 metros actuales, además de rediseñar buena parte de su estructura exterior. Se incorporaron nuevas cubiertas abiertas, un amplio solárium con jacuzzi, espacios de ocio al aire libre y unos interiores completamente renovados para ofrecer el máximo confort.

Tras finalizar esta ambiciosa remodelación, el Lady Esther permaneció varias semanas en las instalaciones de Navantia Yachts, en Cartagena, donde se llevaron a cabo los últimos trabajos de revisión y puesta a punto antes de regresar al Mediterráneo y volver a navegar este verano por las aguas de Ibiza y Formentera. Actualmente, el Lady Esther puede alojar hasta 15 huéspedes, con estancias pensadas para combinar privacidad, lujo y funcionalidad. El resultado es un barco que mantiene su personalidad histórica, pero adaptado a las exigencias de la navegación de alta gama del siglo XXI.

Detrás de esta embarcación se encuentra uno de los empresarios más importantes del sector marítimo español. Vicente Boluda preside Boluda Corporación Marítima, un grupo internacional especializado en servicios portuarios y remolque marítimo, con presencia en numerosos países y una de las mayores flotas de remolcadores del mundo.