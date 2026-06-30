Isabel Pantoja, Paz Vega, Merche y Bertín Osborne siguen en la nueva lista de morosos con Hacienda

La cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne permanecen en la nueva lista de morosos con Hacienda, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025 y que ha publicado este martes la Agencia Tributaria.

Además de ellos, la presentadora Patricia Conde, tras dos años fuera de la lista, vuelve a aparecer en la misma con una deuda de 714.000 euros; junto con el periodista Kiko Matamoros, que también regresa al listado de deudores con Hacienda tras tres años fuera, con 600.000 euros.

Por su parte, Isabel Pantoja debe a Hacienda 1,3 millones de euros, lo que supone que ha elevado su deuda en 264.000 euros respecto al listado anterior, mientras que Paz Vega, que figura con una deuda de 1,8 millones, la ha reducido en 435.000 euros. Es también el caso de Bertín Osborne, que ha recortado lo que debe al fisco en 30.000 euros, pero aún adeuda 835.000 euros.

También sigue en la lista este año de morosos con Hacienda la cantante Merche, Mercedes Trujillo, que debe a las arcas públicas 819.000 euros.

José María Enríquez Negreira -implicado en el caso Barca- continúa también entre los morosos este año con una deuda con las arcas públicas de 1,09 millones de euros.

La decimotercera lista de morosos publicada este martes por la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado.

El importe global de deudas recogido en el nuevo listado de la Agencia Tributaria alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades -ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el importe sería de 15.364 millones de euros, en este caso un 12,2% superior.

Las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.