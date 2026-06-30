Precio de la luz hoy, martes 30 de junio, por horas: la hora perfecta para poner el lavavajillas

Este martes 30 de junio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 95,35 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan un ascenso con respecto a la tendencia de las últimas jornadas de descenso continuado, y que va a obligar a los consumidores a atarse el cinturón de cara a julio. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este lunes arranca con precios muy elevados, por encima de los 100 euros/MWh, que se mantienen durante las primeras horas de la mañana hasta las 9:00 horas, con un pico de 133,88 euros en el tramo de 07:00 a 08:00 horas. A partir de entonces se produce un descenso progresivo, a la par que mínimo, alcanzando el tramo más barato del día entre las 18:00 y las 19:00 horas, con un mínimo de 54,88 euros/MWh.

Estos datos demuestran un aumento notorio en base a los datos de las jornadas pasadas, incrementando en casi 50 euros/MWh el precio mínimo de la electricidad hoy. Esta franja, aunque con moderación, es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos ya entrada la noche. Entre las 21:00 y las 22:00 horas, el precio alcanzará los 133,89 euros/MWh, tan solo un céntimo más que la franja de 07:00 a 08:00 horas. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que obliga a todos los usuarios a abrocharse el cinturón, y a encender los electrodomésticos con moderación y con el rabillo del ojo pendiente de qué hora marca el reloj. Asimismo, durante más de 12 horas los precios superan los 100 euros/MWh, con un precio medio durante toda la jornada de 83,51 euros/MWh.