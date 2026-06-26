Expertos en climatización piden a los españoles que no tiren el agua del aire acondicionado: “Es muy útil”

Con la llegada del calor, los aparatos de aire acondicionado funcionan a pleno rendimiento en miles de hogares españoles. Los expertos avisan a los españoles en esta temporada alta, que es cuando más hogares requieren de este electrodoméstico para enfriar el hogar: no hay que tirar el agua. Cuando se limpia el aparato, mucha gente tira el agua que expulsa el aire acondicionado, sin conocer todos los beneficios que esta aporta para otras tareas de casa.

La imagen se repite en múltiples patios, terrazas y balcones: el tubo del desagüe del aire acondicionado termina en un recipiente donde se almacena para después ser tirada. En ocasiones, esta se tira sin ser consciente de todas las opciones que existen para darle una segunda vida a ese agua, aunque los expertos insisten en que ese agua no es potable, y no se debe utilizar para beber, ni para cocinar alimentos.

¿Qué es el agua del aire acondicionado?

Los aparatos de aire acondicionado funcionan mediante un sistema que genera agua durante su funcionamiento por el proceso de condensación. Al enfriar el aire que entra en su interior y reducir la humedad ambiente, el dispositivo almacena esa humedad en forma de agua, que se acumula en una bandeja interior y sale después por el tubo de desagüe.

Este agua tiene características y propiedades muy similares a las del agua destilada, ya que contiene muy poca mineralización. Cabe destacar que este agua puede arrastrar polvo, bacterias o restos del propio aparato que impiden que pueda ser usada para cocinar.

¿Qué usos le puedo dar?

Uno de los usos más recomendables es el de emplearla para la limpieza del hogar. Este agua, además, no contiene un exceso de cal, como sí la tiene el agua que proviene directamente del grifo, lo que la hace idónea para limpiar, ya que no deja las marcas de cal.

También se puede emplear para limpiar los cristales, o para retirar el polvo de algunas superficies, así como para lavar determinados objetos. Asimismo, también puede utilizarse para limpiar la carrocería del coche, especialmente para evitar las manchas de minerales que aparecen cuando se seca.

En las terrazas, patios o balcones, puede emplearse para refrescar superficies expuestas al sol y que se sobrecalienten durante el día, o para retirar suciedad acumulada en la decoración, macetas o los muebles.

Cuidado al usarse en plantas

Dentro de todos los usos que se le puede dar a este agua, también encontramos el de la jardinería. El agua que se produce en el aire acondicionado puede servir para regar las plantas ornamentales no comestibles, ya que no contiene apenas sales minerales y evita que se produzcan acumulaciones en la tierra. Sin embargo, no debe convertirse en el único tipo de riego de manera continuada.

Las plantas necesitan de nutrientes que pueden estar presentes en el agua que proviene del grifo o en los fertilizantes, por lo que la composición del agua del aire acondicionado se queda corta para ser el único método con el que cuidar nuestras plantas, pero sí que puede ser de gran ayuda y complementar a otros elementos.

Nunca dársela a los animales

Aunque pueda parecer limpia, el agua del aire acondicionado no es apta para el consumo humano ni animal. No debe beberse, ni utilizarse para cocinar, preparar infusiones, lavar frutas y verduras o rellenar recipientes de mascotas. Tampoco es aconsejable usarla en planchas, humidificadores o aparatos delicados.