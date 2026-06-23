Cómo limpiar el ventilador sin desmontarlo ni estropearlo: el sencillo truco de un técnico en climatización

Ahora que ha comenzado el verano, el ventilador se convierte en nuestro mejor aliado para estar a gusto en casa. Sin embargo, según advierten los expertos en climatización, muchas veces no somos conscientes de la gran cantidad de polvo y suciedad que se acumulan en las aspas. Si no lo limpiamos con frecuencia, el ventilador funcionará más lento, reduciendo su eficiencia y aumentado el gasto energético. Además, cada vez que lo pongamos en funcionamiento, el polvo y la suciedad se expandirán por la habitación, algo especialmente peligroso para personas alérgicas o con problemas respiratorios.

Afortunadamente, existe un truco muy sencillo y efectivo para limpiar el ventilador y dejarlo como nuevo, el cual no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. Una de las principales ventajas que ofrece, más allá de la efectividad, es que no requiere ingredientes ni utensilios complicados: sólo una bolsa de plástico. A continuación te explicamos cómo ponerlo en práctica paso a paso para que tu ventilador quede impecable y su rendimiento no se vea afectado.

Cómo limpiar el ventilador

Si quieres limpiarlo en profundidad, la única manera de hacerlo es desmontándolo. Sin embargo, esto es algo que sólo tienes que al inicio y al final del verano; durante la temporada, con una limpieza superficial cada semana o cada dos semanas es suficiente.

En ventiladores con aspas fijas o retráctiles, quita la rejilla delantera siempre que el modelo lo permita. A continuación, pasa un paño ligeramente humedecido con agua y jabón neutro sobre las aspas. Si se trata de un ventilador de techo o uno de diseño cuadrado, procura limpiar bien ambas caras de cada aspa para eliminar el polvo acumulado. Finalmente, utiliza la aspiradora para retirar el polvo que se haya acumulado en la rejilla protectora.

Si prefieres no tener que desmontar el ventilador, coloca una bolsa de plástico alrededor de las aspas y fíjala bien para que no se suelte. Enciéndelo durante un minuto; el polvo quedará atrapado dentro de la bolsa, lo que permite una limpieza rápida y bastante práctica sin ensuciar la habitación.

Una vez limpio, el mantenimiento semanal es clave. Utiliza un paño seco para retirar el polvo de la superficie y de las aspas para evitar la acumulación de suciedad y hace que la limpieza profunda posterior sea mucho más sencilla. Asimismo, una vez al mes, con un cepillo suave para polvo, aspira las rejillas y las aspas una vez al mes.

En caso de utilizar limpiadores, asegúrate de que sean suaves para no dañar el acabado de las aspas; los productos agresivos pueden rayar o alterar el color del material. Por supuesto, las aspas deben estar completamente secas antes de volver a montar el ventilador para prevenir la aparición de óxido y la formación de moho.

Finalmente, una vez termine el verano y no vayas utilizar el ventilador hasta el próximo año, cúbrelo con una funda de tela; esto ayuda a evitar la acumulación de polvo y protege sus componentes. Lo ideal es guardarlo en un espacio seco para evitar la humedad, que puede provocar corrosión o fallos eléctricos.

Consejos prácticos

Un ventilador no enfría la casa como el aire acondicionado, pero hay una serie de trucos que mejoran su rendimiento. Uno de los aspectos más importantes para usar bien el ventilador es generar una corriente de aire; en lugar de apuntarlo directamente hacia ti a corta distancia, lo ideal es situarlo cerca de una fuente de aire más fresca y dirigirlo hacia la dirección contraria.

Por ejemplo, puedes colocarlo en una puerta o ventana abierta, orientándolo hacia el interior de la habitación para ayudar a expulsar el aire caliente acumulado. También es recomendable evitar usar el ventilador en espacios completamente cerrados, ya que el aire recircula sin renovarse y la capacidad de enfriamiento es mucho menor.

Durante el proceso de decisión de compra debes considerar: