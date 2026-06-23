Los expertos se echan las manos a la cabeza: un embalse andaluz tiene agua tan contaminada que no podría usarse ni para riego ni para consumo humano

La hidrología española lleva unos meses de enhorabuena gracias al buen estado de sus embalses, pero no en todos los puntos de nuestra geografía se está teniendo la misma suerte. Por ejemplo, en una presa de Huelva tienen un problema muy grave con la contaminación del agua.

Por supuesto hablamos de la presa de Alcolea, en la provincia de Huelva, una infraestructura hídrica fundamental para la capacidad hídrica de Andalucía y cuya construcción lleva años paralizada.

Y ahora los científicos le han encontrado un nuevo inconveniente. Sin una restauración previa de la cuenca, el agua que llegaría al embalse estaría demasiado contaminada y no serviría ni para regar ni para el abastecimiento de las personas.

El agua de este embalse andaluz no es apta para el consumo humano, según la ciencia

En Francia se están planteando usar aguas residuales para llenar sus embalses, pero en la presa de Alcolea el problema se origina mucho antes del almacenamiento.

Y es que, antes de que el agua llegue al vaso del embalse, los ríos Odiel y Oraque arrastran una fuerte acidificación vinculada al drenaje ácido de mina en la Faja Pirítica Ibérica.

Esta es la principal conclusión del análisis de calidad del agua durante el año hidrológico 2023-2024 del estudio Perspectivas de calidad de agua en la presa de Alcolea (Huelva): un enfoque predictivo ante la contaminación por drenaje ácido de mina, firmado por Jonatan Romero-Matos, Laura Sánchez López y Gerardo Amaya Yaeggy.

Y es que los datos reflejan un deterioro químico muy alarmante. Por ejemplo, el pH medio se situó en 3,78 en el Odiel y en 3,42 en el Oraque, valores ácidos que encajan con un escenario de alta carga contaminante.

Además, las concentraciones de metales superan los límites recomendados para usos agrícolas y de abastecimiento. Entre ellos destacan el hierro, el aluminio, el manganeso, el cobre y el zinc.

Cómo llega el agua contaminada al futuro embalse de Alcolea, en Huelva

Los principales focos de contaminación del embalse están asociados a antiguas minas como Riotinto, Tharsis y San Telmo, que siguen condicionando el sistema fluvial.

De hecho, el sistema podría transportar hacia el embalse más de 73.000 toneladas anuales de sulfatos, unas 7.400 toneladas de metales y alrededor de 30.000 toneladas de acidez neta.

El río Odiel concentra la mayor parte del problema, con cerca del 77-78% de la carga contaminante. Es decir, no podemos ver las obras del embalse como una obra aislada, sino que serán necesarias diferentes intervenciones.

Otra situación que ha agravado el problema son las lluvias intensas. Aunque pueden mejorar puntualmente la calidad por dilución, también aumentan el volumen total de contaminantes que se mueve hacia la presa.

Qué tiene que cambiar antes de llenar de agua la presa de Alcolea

Una de las ideas descartadas es que el propio embalse pueda depurar el agua de manera natural. La carga de acidez sería demasiado alta para que el sistema la neutralizara por sí solo.

El riesgo es que, sin intervención previa, Alcolea podría convertirse en un pasivo ambiental de gran tamaño. La comparación con el embalse del Sancho, ya acidificado desde hace décadas, hace temer lo peor.

Eso sí, no todo está perdido ya que, con medidas eficaces de restauración en toda la cuenca, la calidad del agua podría mejorar de forma significativa y acercarse a los estándares normativos en algunos escenarios.