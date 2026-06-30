Los jardineros coinciden: éstas son las mejores horas para regar las plantas de tu casa en plena ola de calor

Todos tenemos clara la importancia de regar las plantas con frecuencia durante los meses de verano, pero, ¿sabes cuál es la mejor hora para hacerlo? En los últimas días, una ola de calor ha dejado temperaturas superiores a los 40 grados en buena parte del país, poniendo a prueba tanto a las plantas como a quienes se encargan de cuidarlas. Y, aunque parezca que cualquier momento es bueno para regar las plantas, lo cierto es que, según los jardineros, la hora influye en la capacidad de absorción de las raíces y en la evaporación del agua.

Durante la época estival, muchas personas riegan sus plantas a diario, e incluso varias veces al día. Pero los jardineros advierten: no es la mejor estrategia. Lo ideal es que los riegos sean menos frecuentes, pero más profundos, de forma que el agua no se quede en la superficie y llegue a las raíces. Esto fortalece las plantas y las hace más resistentes frente a periodos de calor extremo. ¿Cómo saber si es necesario volver a regar? Existe un truco muy sencillo: la «prueba del dedo». Consiste en introducir un dedo unos pocos centímetros en la tierra; si la zona sigue húmeda, la planta no necesite más agua todavía, pero, si está seca, es momento de regar.

La mejor hora para regar las plantas en verano

Aunque durante la época estival hace más calor, no siempre es necesario aumentar la frecuencia del riego. Lo más recomendable es espaciar los riegos y echar más cantidad de agua en cada uno. En el caso de los macizos y parterres, basta con regar dos o tres veces por semana, permitiendo que la humedad llegue a las raíces y ayudando a las plantas a soportar mejor las elevadas temperaturas.

Según los jardineros, las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde son los momentos ideales para el riego, ya que la temperatura del suelo es más baja y, por ende, el agua tarda más en evaporarse. Además, ésta es la mejor forma de evitar que el sol incida directamente sobre las plantas recién regadas, favoreciendo una mejor absorción del agua.

Otra de las recomendaciones a tener en cuenta consiste en dirigir el agua directamente a la base de la planta en lugar de regar las hojas. En verano, el follaje húmedo puede favorecer la aparición de enfermedades y, si recibe la luz solar, provocar quemaduras. Regar sobre el sustrato permite que el agua llegue donde realmente se necesita: las raíces.

Un exceso de agua no beneficia a las plantas; cada especie tiene unas necesidades concretas, por lo que conviene adaptar la frecuencia de riego. Finalmente, conservar un nivel constante de humedad en el suelo ayuda a prevenir la deshidratación durante los meses de verano;. sin embargo, conviene que el terreno se seque ligeramente entre riegos para favorecer un crecimiento más fuerte y profundo del sistema radicular.

El verdadero peligro: el exceso de riego

#plantcare #plantasdecasa #plantslovers ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Cuidado con el riego en primavera💧🌿 En invierno tus #plantasdeinterior estaban casi en pausa: crecían poco y la tierra tardaba mucho en secarse, por eso podías regar cada 15 o 20 días sin problema. Pero en primavera cambian de ritmo, empiezan a activarse y a pedir más agua… y aquí es donde mucha gente se equivoca: o siguen regando igual y la planta se queda corta, o se emocionan y acaban pudriendo las raíces. El cambio no es automático ni va por calendario, es progresivo. Más que regar más, ahora toca revisar más y aprender a leer las señales. 🌱 🚨 Si quieres que te mande la guía, comenta directamente en Instagram. #planttips

«Durante el invierno, tus plantas están en modo ahorro: crecen poco, consumen poca agua y la tierra tarda mucho en secarse. Ahora la situación cambia progresivamente y las plantas necesitan más agua. Muchas personas cometen el error de seguir regando igual que en invierno, lo que provoca que las plantas se sequen, o bien se emocionan y riegan en exceso. La clave no es regar más, sino revisar la tierra con más frecuencia, observar las señales que te da la planta y decidir cuándo regar en función de eso».

La surfinia es una de las plantas favoritas del verano gracias a sus flores abundantes y colgantes. Para crecer con fuerza necesita un sustrato nutritivo y bien drenado, sol directo, riegos frecuentes (pero sin exceso de agua). Por su parte, el geranio es una planta muy popular en verano por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus cuidados básicos incluyen: soporta bien el sol, aunque prefiere las zonas de semisombra, riegos moderados, abono periódico para potenciar la floración y sustrato universal con buen drenaje.

En definitiva, las plantas de verano son la mejor forma de llenar de vida cualquier espacio exterior durante los meses más cálidos del año. Con los cuidados adecuados, es posible disfrutar de su belleza durante toda la temporada.