Colas kilométricas en Lidl por el sustituto del aire acondicionado que gasta muy poco, tiene mando a distancia y cuesta menos de 45 euros

El calor de estos días está siendo difícil de aguantar, sobre todo dentro de casa. No todo el mundo tiene aire acondicionado, y aunque lo tenga, no siempre apetece tenerlo encendido todo el día por el consumo. Por eso, cada verano vuelven a aparecer soluciones más sencillas que, sin ser milagrosas, ayudan a sobrellevar mejor las temperaturas tal y como es el caso de Lidl con un producto que llama mucho la atención gracias a que es eficaz, refresca la casa pero además, cuesta menos de 45 euros.

Si buscas alternativas para no tener el aire acondicionado encendido todo el día, tienes alternativas que marcan la tendencia este verano, tal y como es el caso de los enfriadores de aire. Eso sí, no son lo mismo que un aire acondicionado, ni pretenden serlo, pero sí ofrecen un punto intermedio que a muchos les encaja. De este modo en pisos pequeños, dormitorios o incluso en un salón durante unas horas, pueden marcar cierta diferencia si se usan bien. Y entre las opciones que están ahora mismo en tiendas, Lidl tiene un modelo de la marca Tronic por 44,99 euros que está provocando que las unidades se agoten en su bazar online. No tanto por prometer grandes cifras, sino porque combina varias funciones en un sólo aparato y, sobre todo, porque es fácil de usar sin complicaciones.

Colas kilométricas en Lidl por el sustituto del aire acondicionado que gasta muy poco

Lo primero que conviene tener claro es que este aparato no enfría como un aire acondicionado. Aquí no hay compresor ni instalación, y eso ya marca la diferencia desde el principio. Lo que hace es utilizar agua para generar un aire algo más fresco, lo justo para que se note en determinadas condiciones.

Este modelo en concreto tiene un depósito de 4 litros y funciona con una potencia de 65 W, bastante baja si se compara con otros sistemas. Pero a la vez, es lo que le permite tenerlo encendido más tiempo sin tener que preocuparse demasiado por el consumo, que al final es una de las razones por las que mucha gente busca alternativas. Ahora bien, el efecto depende mucho del entorno. En habitaciones pequeñas o si estás cerca, se nota más, pero si el espacio es grande o el calor es muy intenso, el resultado será un poco más limitado.

Diseño práctico que ha sido pensado para el día a día

Aquí es donde este tipo de aparato suele convencer. No ocupa demasiado, se puede mover sin esfuerzo y no obliga a reorganizar la casa. Sus medidas permiten colocarlo en casi cualquier rincón sin que estorbe demasiado, algo que en verano se agradece.

Además, las ruedas ayudan bastante, sobre todo si lo vas cambiando de habitación. También tiene huecos para agarrarlo, que parece un detalle menor, pero cuando lo estás moviendo varias veces al día se nota. No es un aparato pesado, pero todo suma. El depósito se saca fácilmente, lo cual simplifica bastante el uso. Llenarlo o limpiarlo no requiere demasiado tiempo, y eso hace que no dé pereza utilizarlo a diario. Por último, incluye dos acumuladores de frío que ayudan a que el aire salga algo más fresco en momentos puntuales.

Mando a distancia, temporizador y todos los modos que tiene

Otro punto a favor es que no hay que levantarse cada vez que quieras cambiar algo. El mando a distancia permite ajustar velocidad, activar la oscilación o programar el temporizador sin moverte del sofá o de la cama, que es donde más se usa. Además, tiene tres niveles de potencia, lo normal en estos dispositivos. En el modo más bajo el ruido es bastante llevadero, y en los niveles altos se nota más, aunque entra dentro de lo esperable. No es silencioso del todo, pero tampoco molesta en exceso si lo usas con cierta lógica. El temporizador, que va de 1 a 15 horas, resulta útil por la noche ya que puedes dejarlo funcionando y olvidarte, sin preocuparte de apagarlo después. También incluye un modo de reposo que suaviza el funcionamiento, pensado más para dormir que para refrescar de golpe.

En definitiva, este tipo de enfriadores como el que Lidl vende por 44,99 euros, tiene sentido si se entiende bien lo que ofrecen. No van a sustituir a un aire acondicionado ni a bajar la temperatura de toda la casa, pero sí pueden hacer más llevadero el calor en determinados momentos.

Por otro lado, funcionan mejor si se combinan con otras cosas básicas: cerrar ventanas durante el día, ventilar por la noche o evitar usar electrodomésticos que generen calor. Todo eso junto es lo que realmente ayuda. Y por el precio que tiene, menos de 45 euros, es una opción razonable para quien busca algo práctico sin gastar demasiado. No es una solución definitiva, pero sí una ayuda real en días como los que estamos teniendo ahora mismo.