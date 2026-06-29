La psicología ha llegado a la conclusión de que las personas que escuchan música pueden sentir las emociones más intensamente que aquellos que no lo hacen con frecuencia
Una encuesta realizada por LELO en España revela que cerca del 60% de las personas considera que la música influye en la excitación y en el estado emocional durante los momentos íntimos
Ni Marruecos ni Argentina: de aquí vienen los melones que venden en Mercadona
Los psicólogos coinciden: las personas que desvían la mirada al hablar no sólo son tímidas, sino que tienen una mayor carga mental
¿Cómo se dice correctamente en español, 'el mar' o 'la mar'? El veredicto de la RAE es claro y despeja todas las dudas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios