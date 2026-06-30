La economía española perdió fuelle en abril. Según los últimos datos del Banco de España, el superávit por cuenta corriente cayó un 24% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 1.900 millones de euros, mientras también se redujo la capacidad de financiación del país.

El impulso del turismo y de la balanza de bienes y servicios no fue suficiente para compensar el deterioro de las rentas, un dato que cuestiona el optimismo del Gobierno sobre la fortaleza de la economía.

En concreto, la balanza de bienes y servicios presentó un superávit de 6.900 millones de euros en abril, frente a los 6.300 millones un año antes, casi un 10% más. Dentro de ésta, turismo y viajes contribuyeron con un superávit de 7.300 millones, un 7,4% más respecto a la cifra registrada en el mismo mes de 2025.

Por el contrario, la balanza de rentas primaria (rentas de trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación y subvenciones) y secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) registró un déficit de 5.000 millones de euros, superior al saldo negativo de 3.800 millones anotado en el mismo mes del ejercicio precedente.

El saldo de la cuenta de capital, por su parte, mantuvo inalterado su superávit en abril, con 700 millones de euros.

Mala capacidad para financiarse

Así, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía española, registró un superávit de 2.500 millones de euros en el cuarto mes del año, por debajo de los 3.200 millones del mismo mes de 2025.

En términos acumulados de 12 meses, en abril de 2026, la capacidad de financiación de la economía española se situó en 65.200 millones de euros, inferior a los 67.600 millones acumulados en abril de 2025.