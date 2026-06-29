Ni Marruecos ni Argentina: de aquí vienen los melones que venden en Mercadona

Con la llegada del verano, las altas temperaturas provocan una sensación inevitable de deshidratación durante casi todo el día. Ante esta situación, la fruta se convierte en un gran aliado. Uno de los debates que hay en todas las casas de España cuando llega el verano es qué fruta poner en la mesa, y ante esto el melón se erige como la opción idónea, pero ¿sabemos realmente de dónde viene la fruta que compramos?

En la actualidad, la procedencia de las frutas y verduras que consumimos en nuestro país ha pasado a ser uno de los debates más fuertes entre la población. Este debate se instala en nuestra sociedad por el cada vez más alto precio de las frutas y verduras, y de la mala situación económica que atraviesan los campos agricultores de nuestro país.

Ante esta situación, la cadena de supermercados Mercadona decide apostar por el productor nacional en cuanto a los melones, el postre perfecto para luchar contra el calor. Para poner en contexto, en España una de cada cuatro piezas de fruta fresca que consumen los españoles en verano son melones.

Consumo de melón en España

El consumo de melón en España ha registrado un repunte histórico según los últimos datos oficiales. La compra en los hogares españoles creció un 8,6%, superando ya los 663 millones de kilos en el último año. Esta alta demanda veraniega, impulsada por la búsqueda de una alimentación saludable, disparó la facturación del sector agroalimentario hasta rozar los 793 millones de euros.

El melón de origen nacional domina el mercado en España al representar más del 85% del consumo total en los hogares. Durante el verano, la producción local de Murcia y Almería abastece casi al 100% de las mesas del país. De este modo, el consumidor nacional prioriza la fruta de proximidad, apoyando de forma directa al campo español.

España, gran proveedor de melones, importa más de 100.000 toneladas de esta fruta a otros países donde lideran Marruecos y Senegal. Estas cifras suponen un 15% del consumo total de melón en España, siendo el otro 85% consumo de producto nacional.

España: líder en exportaciones también

España es el principal exportador global de melón en valor y uno de los mayores en volumen del mundo, liderando el suministro a Europa, según registros internacionales.

El principal competidor de España es Guatemala, que se encarga de abastecer fuertemente a Norteamérica y Europa durante los meses de contraestación. Aunque en ocasiones, en cuanto a volumen, los guatemaltecos mueven más melón, España es el líder indiscutible en valor económico.

Esto sucede porque el melón español se vende a precio medio por kilo más elevado en los supermercados europeos en comparación con el precio del melón de Guatemala en el mercado estadounidense. Seguidamente, Brasil y México son otros países que tienen un peso importante en la exportación de melón al resto del mundo.