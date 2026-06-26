Éstas son las frutas prohibidas que interrumpen tu descanso por la noche, según el cardiólogo Aurelio Rojas

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Comer fruta por la noche parece una buena idea ya que es un alimento ligero, no llena demasiado y, en teoría, es saludable. Pero lo cierto es que no sirve cualquier tipo de fruta y dependiendo de la que te tomes, puede que te vayas a dormir pensando que vas a dormir con el estomago lleno pero no pesado y en realidad, al despertar te sientes más cansado.

Según explica el cardiólogo Aurelio Rojas, algunas frutas pueden ayudar a conciliar mejor el sueño, mientras que otras, sin darte cuenta, pueden jugar en tu contra. La diferencia está en cómo afectan al azúcar en sangre y a la digestión en un momento en el que el cuerpo debería ir bajando el ritmo. Y ahí es donde cambia bastante la cosa de modo que toma nota, porque estas son la frutas prohibidas que interrumpen tu descanso por la noche según el experto y también te explicamos cuáles sí que están recomendadas.

Las frutas que mejor encajan por la noche

Si lo que buscas es algo sencillo antes de acostarte, hay opciones que funcionan mejor que otras. No es que hagan magia, pero sí evitan problemas, según explica Rojas, el kiwi es uno de los ejemplos más claros. Tiene un índice glucémico bajo, así que no provoca subidas bruscas de azúcar, y además contiene compuestos relacionados con la serotonina, que tiene que ver con el descanso. Es de esas frutas que no molestan y que el cuerpo digiere sin complicaciones.

El cardiólogo recomienda en segundo lugar los frutos rojos entre los que destacan los arándanos. No son especialmente dulces, no disparan la glucosa y aportan antioxidantes. Es decir, no generan ese pico que luego te puede pasar factura durante la noche. Y en tercer lugar recomienda la manzana especialmente si se come con piel. Más que por el sueño en sí, por cómo sienta. Tiene fibra soluble, ayuda a la digestión y evita que te acuestes con hambre. Y eso, aunque parezca una tontería, se nota.

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Las frutas prohibidas que interrumpen tu descanso por la noche

Aquí es donde viene lo que suele sorprender, porque muchas de las frutas que más se consumen por la noche son justo las que menos convienen. El plátano es un ejemplo claro ya que es fácil de pelar, rápido y mucha gente lo toma antes de dormir pensando que ayuda. El problema es que tiene más azúcar del que parece y eso obliga al cuerpo a reaccionar cuando ya debería estar en reposo.

Algo parecido pasa con las uvas, el mango o la piña. Son dulces, entran bien y parecen una opción ligera, pero a nivel interno no lo son tanto. Generan una respuesta más fuerte de la insulina y eso, según explica el especialista, puede afectar a la calidad del sueño. De hecho, puede ocurrir algo curioso y es que te duermes rápido, pero no descansas igual. El sueño se vuelve más superficial o se interrumpe sin que te des cuenta. Y al día siguiente aparece esa sensación de haber dormido, pero no haber recuperado.

Por qué influye tanto lo que comes antes de dormir

Al final todo tiene que ver con el momento ya que a lo largo del día, el cuerpo está preparado para gestionar mejor los picos de energía, pero no ocurre lo mismo por la noche. De este modo, si antes de acostarte introduces alimentos que suben rápido la glucosa, el organismo tiene que activarse para compensarlo. Y eso rompe ese estado de calma que necesitas para dormir bien.

No es algo que notes al instante, pero sí se va acumulando. Dormir peor un día puede pasar, pero si se repite varias veces a la semana, al final se nota en el cansancio, en la energía e incluso en cómo te levantas por la mañana.

Un detalle que suele pasar desapercibido por la noche

Hay un error bastante común que se repite en muchas cenas, que es elegir la fruta porque apetece, sin pensar en cómo puede afectar después. Por la noche, el cuerpo no responde igual que durante el día y eso se nota más de lo que parece. También influye el momento ya que no es lo mismo tomar fruta con algo de margen antes de acostarse que hacerlo justo antes de dormir. En ese caso, la digestión sigue activa cuando el cuerpo debería estar relajándose, y eso puede traducirse en un descanso más superficial.

Qué hacer si sueles cenar fruta

No se trata de eliminarla, ni mucho menos. La fruta sigue siendo una opción saludable, también por la noche. Pero conviene elegir bien así que si te apetece algo antes de acostarte, mejor ir a opciones más suaves, que no disparen el azúcar y que se digieran fácil. Evitar las más dulces o no tomarlas justo antes de meterte en la cama ya marca bastante la diferencia.