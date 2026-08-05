AFA Las Rozas celebra una cena solidaria para impulsar la lucha contra el Alzheimer y apoyar a las familias

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La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Las Rozas (AFA Las Rozas) celebrará el próximo 16 de octubre de 2026 una gran Cena Solidaria con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad de Alzheimer y recaudar fondos que permitan ampliar la atención y los servicios que presta la entidad a las personas afectadas y a sus familias.

Bajo el lema «Porque olvidar no significa dejar de sentir» y «Juntos frente al Alzheimer», el evento tendrá lugar en el Gran Hotel Attica 21, situado en la calle Chile, 2, de Las Rozas, y aspira a convertirse en un gran punto de encuentro para vecinos, representantes institucionales, empresas, profesionales y personas comprometidas con esta causa.

La organización prevé la asistencia de al menos 150 personas en una velada que combinará un cóctel, una cena benéfica, un sorteo de regalos donados por comercios, empresas y colaboradores, además de una subasta solidaria con objetos singulares cedidos para la ocasión. El precio de la asistencia será de 65 euros, incluyendo cóctel y cena.

El acto estará presentado por los periodistas Ana Belén Roy y Juan Ignacio Ocaña y contará con la intervención de un reconocido científico que ofrecerá una conferencia sobre los avances en la investigación del Alzheimer y las expectativas de futuro frente a la enfermedad. Además, el fotógrafo profesional Carlos López Ibor realizará un reportaje gráfico que se pondrá a disposición de los asistentes como recuerdo de la jornada.

Según recuerda AFA Las Rozas, la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 % y el 70 % de todos los casos de demencia. Las previsiones apuntan a un crecimiento continuado del número de personas afectadas en todo el mundo debido al envejecimiento de la población, mientras que en España conviven con esta enfermedad en torno a un millón de personas diagnosticadas.

La asociación, declarada de utilidad pública y con sede en el Centro Municipal El Abajón de Las Rozas, destinará los fondos recaudados a fortalecer sus programas de apoyo, atención y acompañamiento a las personas con Alzheimer y a sus familias, reforzando así una labor social imprescindible en el municipio.

La organización anima a vecinos, empresas y entidades a sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir, con su asistencia, a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

AFA Las Rozas es una asociación declarada de utilidad pública dedicada al apoyo de las personas con Alzheimer y otras demencias, así como de sus familias y cuidadores. Desde su sede en el Centro Municipal El Abajón desarrolla programas de atención, orientación y sensibilización dirigidos a mejorar la calidad de vida de los afectados.