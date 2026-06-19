Científicos recomiendan tomar esta fruta veraniega que se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares

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Las frutas son un componente fundamental de una alimentación equilibrada y saludable. Gracias a su aporte de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, ayudan a mantener el correcto funcionamiento del organismo y contribuyen a la prevención de diversas enfermedades. Los expertos recomiendan tomar esta fruta veraniega.

Entre las más refrescantes y nutritivas destaca la sandía, una opción especialmente popular durante los meses más cálidos del año. Gracias a su alto contenido de agua, su sabor dulce y su bajo aporte calórico, se ha convertido en un alimento muy apreciado por personas de todas las edades. Su consumo puede contribuir al cuidado del sistema cardiovascular, favorecer la recuperación después del ejercicio y ayudar a proteger las células frente al daño oxidativo. En la revista Instyle de Grecia, los expertos aseguran que la sandía puede ofrecer beneficios estructurales para la salud de nuestro corazón y vasos sanguíneos. Incorporar sandía a la alimentación habitual es una forma sencilla y deliciosa de disfrutar de una fruta con grandes propiedades nutricionales.

Por qué recomiendan tomar esta fruta veraniega

La sandía es una de las frutas más populares del verano debido a su alto contenido de agua y su agradable sabor dulce. Está compuesta aproximadamente por un 90 % de agua, lo que la convierte en una opción ideal para mantenerse hidratado. Además, aporta nutrientes esenciales para el organismo:

Vitamina C.

Vitamina A.

Potasio.

Magnesio.

Licopeno.

Citrulina.

Antioxidantes naturales.

Fibra alimentaria.

Los beneficios de la sandía para la salud

Ayuda a mantener una buena hidratación

Gracias a su elevado contenido de agua, la sandía contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo. Esto resulta especialmente importante durante el verano o después de realizar actividad física. Según la Universidad de Ciencias de la Salud del Noroeste (NWHSU), obtenemos el 80% de la hidratación de lo que bebemos y el 20% de lo que comemos; la sandía definitivamente puede ayudar con esta ingesta equilibrada.

Favorece la salud cardiovascular

El licopeno presente en la sandía ha sido asociado con beneficios para la salud del corazón. «La combinación única de licopeno, citrulina, potentes antioxidantes y vitaminas que contiene, los cuales actúan sinérgicamente para mejorar la función endotelial, regular la presión arterial y reducir la inflamación», explican. Además, el potasio ayuda a mantener una presión arterial adecuada y contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

Es rica en antioxidantes

La sandía contiene antioxidantes como el licopeno y la vitamina C, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres. Estos compuestos contribuyen a proteger las células y favorecer un envejecimiento saludable.

Puede ayudar a reducir la inflamación

Los antioxidantes y compuestos vegetales presentes en la sandía pueden colaborar en la reducción de procesos inflamatorios que, cuando se vuelven crónicos, están relacionados con diversas enfermedades.

Es baja en calorías

La sandía contiene pocas calorías en comparación con otras opciones dulces, por lo que puede ser una excelente alternativa para quienes desean cuidar su peso sin renunciar al sabor.

Favorece la salud de la piel

La vitamina C participa en la producción de colágeno, una proteína esencial para mantener la piel firme y saludable. Por su parte, la vitamina A contribuye a la regeneración celular.

Refuerza el sistema inmunológico

Gracias a su contenido de vitamina C, esta fruta ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo y favorece la respuesta del sistema inmunitario.

Ayuda a beneficiar la salud ocular

La vitamina A presente en la sandía es importante para el mantenimiento de una visión saludable y el correcto funcionamiento de los ojos.

Ayuda a la recuperación después del ejercicio

La sandía contiene citrulina, un aminoácido que podría contribuir a mejorar la recuperación muscular y disminuir algunas molestias posteriores a la actividad física intensa.

Consejos para aprovechar los beneficios de esta fruta veraniega

Elige sandías maduras

Una sandía madura suele tener una mancha amarillenta en la parte que estuvo apoyada en el suelo y produce un sonido hueco al golpearla suavemente.

Consérvala correctamente

Antes de cortarla puede mantenerse a temperatura ambiente. Una vez abierta, debe guardarse en el refrigerador para conservar su frescura y evitar la contaminación.

Consúmela como colación saludable

La sandía puede ser una excelente opción para reemplazar postres o snacks ultraprocesados gracias a su sabor dulce natural.

Añadirla a ensaladas

Combinar sandía con otras frutas, verduras o quesos frescos puede aportar variedad y nutrientes a las comidas.

Prepara licuados y batidos

Los licuados de sandía son una alternativa refrescante para los días de calor y una forma sencilla de aumentar el consumo de frutas.

Congela en trozos para crear snacks saludables

Los trozos de sandía congelados pueden convertirse en una opción saludable para combatir las altas temperaturas.

Combínala con otras frutas

Mezclarla con melón, piña, naranja o fresas permite obtener una mayor variedad de vitaminas y antioxidantes.

Inclúyela dentro de una alimentación equilibrada

Aunque la sandía ofrece numerosos beneficios, es importante consumirla como parte de una dieta variada que incluya otras frutas, verduras, proteínas y cereales integrales.