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Oxailis es un spinout de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Los científicos que fundaron esta pequeña compañía han desarrollado una tecnología que mejora las ecografías y permite a los profesionales sanitarios medir la perfusión (la eficacia en la distribución de oxígeno en los vasos sanguíneos). La técnica que han presentado no requiere equipamiento nuevo, sino que basta el aparato convencional, y tampoco hace falta usar contraste para obtener las imágenes y analizar los resultados, una tarea que realiza la inteligencia artificial (IA).

Sally Collins y su equipo en el departamento de salud de la mujer NDWRH adscrito a dicha universidad llevan 17 años trabajando para desarrollar este tipo de herramientas orientadas a mejorar los cuidados durante el embarazo. Esta última la han puesto a prueba en más de 7.500 gestaciones y viene a dar respuesta a una dificultad tradicional: valorar el estado de la perfusión de forma segura, barata y a gran escala.

La herramienta se llama OxNNet Toolkit, y sirve para obtener información de la placenta a partir de imágenes de ecografía en 3D, incluyendo medidas concretas de perfusión e indicando si la placenta tiene un tamaño normal. En caso de que el riego sanguíneo sea insuficiente, la prueba es un marcador de riesgo que permite un mayor margen de intervención antes de que se presente una complicación como peso fetal excesivamente bajo o preeclampsia.

¿Por qué es tan importante la perfusión en el embarazo?

Durante las primeras fases del embarazo, entre las semanas 11 y 14, la perfusión en la placenta es un indicador esencial sobre si el tejido funcionará de forma adecuada para que el crecimiento del feto sea normal hasta el parto. Si esas medidas iniciales están alteradas, pueden ser indicadores de diversas complicaciones que podrían presentarse en fases más avanzadas de la gestación.

A pesar de su importancia, la perfusión de los órganos ha sido siempre muy difícil de medir: requiere equipos médicos muy sofisticados (y caros) y la inyección de sustancias especiales de contraste o marcadores radiactivos en el paciente. Este tipo de procedimientos acarrea riesgos, tanto para la futura madre como para el bebé, y no son pruebas que se realicen de forma habitual como parte de los controles de salud en el embarazo.

Por eso, los médicos tienen ciertas limitaciones a la hora de evaluar si una mujer está o no en riesgo. Las ecografías son muy seguras y se usan ampliamente para evaluar la salud de las gestantes.

Lo que hace OxNNet Toolkit es usar las imágenes obtenidas en ecografías convencionales y someterlas a análisis perfeccionados con inteligencia artificial, lo que puede suponer una «auténtica revolución» en el campo de la obstetricia, según la información divulgada por la universidad al presentar este avance.

«Se trata de una prueba segura, barata y totalmente automatizada; no depende de personal altamente cualificado y ayudará a que se extienda el acceso a cuidados sanitarios de calidad en diferentes entornos», ha indicado.