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Un medicamento llamado remdesivir se usa de forma habitual para tratar la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 (covid) en amplios grupos de pacientes, incluidas personas que han pasado previamente por un trasplante de riñón, aunque todos los fármacos que se administran a estas personas se sopesan con precaución debido a la necesidad de buscar un equilibrio adecuado entre riesgos y beneficios.

Ahora, un equipo de investigación ha estudiado las historias clínicas de esas personas y ha descubierto que su salud cardiovascular y renal es mejor que la de los pacientes que no lo recibieron. Los datos detallados de la investigación se han conocido por medio de la revista científica JAMA Network Open.

Los sujetos incluidos en este trabajo recibieron el medicamento en la semana siguiente al diagnóstico de covid durante al menos tres días consecutivos, y se compararon con personas de perfiles clínicos comparables que no fueron tratados con remdesivir. El segundo grupo tuvo mayor riesgo durante un periodo de un año.

Beneficios para la salud

Nitipong Permpalung, director asociado del centro de trasplantes de la Universidad Johns Hopkins (EEUU) y uno de los autores, ha explicado que estos hallazgos sugieren que un tratamiento antiviral (como este fármaco) administrado a tiempo puede tener beneficios en la salud más allá de los que se observaron para tratar la covid. «Esperamos que el descubrimiento sirva para reducir las dudas de los médicos en cuanto a la conveniencia de usar terapia con remdesivir, cuando el perfil es el adecuado, a pacientes que han recibido un trasplante renal», ha añadido.

Según recuerda Permpalung, los médicos suelen tener en cuenta numerosos factores cuando llega el momento de tratar la infección por covid tras un trasplante de riñón. Eso incluye llevar a cabo pruebas sobre su función inmunitaria y su salud renal, el empleo de terapias inmunosupresoras (que se administran a todos los pacientes después de la operación de trasplante), las interacciones entre los medicamentos, sus efectos secundarios y la severidad de la infección.

Los beneficios de los fármacos antivirales a corto plazo para los pacientes que tienen factores de riesgo que hacen pensar en peores resultados están definidos, pero este estudio es uno de los de mayor amplitud que se han llevado a cabo para proporcionar datos, incluyendo a largo plazo, para los pacientes trasplantados de riñón. A estos pacientes se les excluye muchas veces de los estudios.

Para determinar los resultados a largo plazo, los investigadores identificaron a estas personas, con trasplante y diagnóstico de covid, entre marzo de 2020 y enero de 2024. De un total de 432 historias clínicas seleccionadas, 177 incluían tratamiento con remdesivir durante tres días en la semana siguiente al diagnóstico de infección; otros 255 no fueron tratados con el medicamento, sino con otras terapias para la covid.

Resultados del estudio

Los expertos se fijaron en la pérdida del órgano trasplantado (injerto, en la jerga médica) por cualquier causa y fallecimiento, además de documentar resultados como complicaciones cardiovasculares y long covid (infección persistente por SARS-CoV-2).

Los resultados fueron mejores para quienes fueron tratados con remdesivir en cuanto a salud cardiovascular (menor riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte por causa cardiovascular).

Los investigadores tuvieron en cuenta factores que podían influir en el riesgo, tales como la edad, otras enfermedades y medicamentos, la severidad de la enfermedad, la fecha de recepción del trasplante y si habían recibido la vacuna. El riesgo de episodios cardiovasculares era un 47% menor, y el de pérdida del injerto, un 42% inferior.