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Años después del inicio de la pandemia, miles de personas siguen sufriendo infecciones persistentes por covid-19, especialmente pacientes inmunodeprimidos incapaces de eliminar completamente el virus. Ahora, un equipo de investigadores del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha dado un paso importante para acabar con estas infecciones prolongadas.

Los científicos han demostrado que combinar técnicas genómicas avanzadas con terapias antivirales permite eliminar el covid persistente en pacientes inmunocomprometidos. El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, destaca que la secuenciación completa del genoma del SARS-CoV-2 se ha convertido en una herramienta clave para mejorar el diagnóstico y diseñar tratamientos personalizados.

La investigación se centra especialmente en pacientes con enfermedades oncohematológicas, como leucemias o linfomas, cuyo sistema inmunitario tiene más dificultades para combatir el virus. En estos casos, la infección puede prolongarse durante meses, elevando el riesgo de complicaciones graves e incluso obligando a interrumpir tratamientos esenciales contra el cáncer.

La investigación, realizada sobre 15 casos con infecciones persistentes de entre 12 y 235 días, demuestra que el uso de la genómica permite ir más allá de las pruebas convencionales, como la PCR, al distinguir entre infecciones persistentes y reinfecciones, así como identificar mutaciones del virus asociadas a resistencias a los tratamientos.

Este conocimiento detallado del comportamiento del virus en cada paciente ha permitido a los investigadores evaluar la eficacia de estrategias terapéuticas individualizadas basadas en la combinación de antivirales y anticuerpos monoclonales.

Eliminación de virus en el 86% de pacientes

Gracias a este enfoque, se logró la eliminación completa del virus en el 86% de los pacientes, incluso en aquellos en los que habían fracasado tratamientos previos, o habían adquirido resistencias a alguno de los antivirales individuales, y sin que se registraran efectos adversos graves asociados a la terapia combinada.

Además, la confirmación del aclaramiento viral permitió que los pacientes pudieran retomar con seguridad sus tratamientos oncológicos, un aspecto que desde el Gobierno regional tildan de «clave» en su pronóstico y evolución clínica.

Este estudio ha sido liderado por dos investigadores del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, Francisco Tejerina, que pertenece al grupo CIBERINFEC, y Darío García, integrado en el CIBERES, ambos del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y del Instituto de Salud Carlos III.

Desde el Gobierno autonómico han destacado que los resultados del estudio consolidan la genómica como una herramienta esencial en la práctica clínica y apuntan a un cambio de paradigma en el tratamiento de infecciones persistentes en pacientes vulnerables, situando al centro hospitalario en la vanguardia de la medicina personalizada aplicada a enfermedades infecciosas.