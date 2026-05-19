No tires los tallos de las cerezas; son más beneficiosos para tu salud y tu dieta de lo que crees

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Muchas personas que consumen frutas desconocen que los tallos de las cerezas esconden propiedades interesantes para la salud. Aunque suelen considerarse simples restos de la fruta, diferentes especialistas y laboratorios destacan que contienen compuestos capaces de favorecer el bienestar general cuando se consumen de forma adecuada, especialmente en infusiones y bebidas funcionales. El interés por los remedios naturales y las preparaciones herbales les atribuyen a los tallos un gran protagonismo en la alimentación cotidiana. En este sentido, sus efectos diuréticos, antioxidantes y depurativos son algunos de los beneficios más mencionados actualmente por expertos en nutrición internacional.

Según explica la nutricionista Joana Martins al medio Jornal de Noticias, los llamados “palitos de cereza”, los tallos de las cerezas, pueden utilizarse en tés, aguas aromatizadas y preparaciones funcionales gracias a su potencial efecto drenante y diurético. La especialista recuerda que tradicionalmente se relacionan con la reducción de la retención de líquidos y con el correcto funcionamiento del sistema urinario, aunque insiste en que no deben entenderse como una solución milagrosa. El Hospital Neurológico Npistanbul también destaca que el té elaborado con estos tallos puede aliviar molestias urinarias, reducir inflamaciones y favorecer la eliminación de toxinas.

Por qué debes usar los tallos de las cerezas

Además, el Laboratorio Therascience señala que contienen sales de potasio, taninos y flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Por ello, cada vez más personas recuperan esta costumbre natural como complemento de hábitos saludables y equilibrados.

Su popularidad ha aumentado especialmente entre quienes buscan alternativas sencillas para combatir la hinchazón cotidiana y mejorar la sensación general de bienestar físico.

Los beneficios de los tallos de las cerezas para eliminar líquidos

Uno de los efectos más conocidos de los tallos de cereza es su capacidad diurética. Esto significa que ayudan al organismo a eliminar líquidos acumulados y favorecen la expulsión de toxinas mediante la orina.

Según expresa Joana Martins, esta propiedad resulta útil para las personas que sufren sensación de pesadez, hinchazón o retención de líquidos, especialmente en épocas de calor o durante ciertos cambios hormonales.

El Hospital Neurológico Npistanbul también indica que el té de tallo de cereza puede contribuir a reducir el edema y aliviar la inflamación en manos, piernas y abdomen. Muchas personas lo consumen durante la menstruación para disminuir la sensación de distensión abdominal.

Sin embargo, los expertos recuerdan que este tipo de infusiones debe acompañarse siempre de una correcta hidratación para evitar desequilibrios.

Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de los tallos de cerezas

Además de su acción diurética, los tallos de cerezas contienen compuestos beneficiosos para proteger el organismo frente al daño oxidativo. El Laboratorio Therascience explica que poseen flavonoides y polifenoles, sustancias conocidas por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

«Estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres, relacionados con el envejecimiento celular y distintos problemas de salud», aseguran los profesionales.

El Hospital Neurológico Npistanbul añade que los componentes fenólicos presentes en esta parte de la cereza pueden reforzar las defensas naturales del cuerpo y ayuda en la prevención de infecciones.

También se les atribuye un posible efecto protector sobre los huesos y las articulaciones, por lo que algunas personas recurren a estas infusiones como apoyo complementario frente a molestias reumáticas.

¿Cómo preparar el té de tallo de cereza?

La forma más habitual de aprovechar estas propiedades es mediante una infusión. Para prepararla, normalmente se utilizan tallos secos hervidos en agua caliente durante varios minutos. El resultado es una bebida suave que puede consumirse caliente o fría.

Joana Martins comenta que los tallos también pueden emplearse en aguas aromatizadas o combinarse con otras plantas en preparaciones funcionales. De esta manera, se convierten en una alternativa natural para quienes desean reducir el consumo de bebidas azucaradas y aumentar la ingesta de líquidos saludables durante el día.

Las precauciones para un consumo responsable

Aunque los beneficios de los tallos de cereza son cada vez más populares, los especialistas insisten en la importancia de consumirlos con moderación. Joana Martins advierte que las personas con enfermedades renales, mujeres embarazadas o quienes toman medicamentos diuréticos deben consultar con un profesional antes de incorporarlos a su rutina.

El Hospital Neurológico Npistanbul también señala que sus posibles propiedades anticoagulantes podrían aumentar el riesgo de hemorragias en personas predispuestas a esta condición.

Por ese motivo, estas infusiones no deben considerarse tratamientos médicos ni sustituir las recomendaciones sanitarias profesionales.

Beneficios generales de las cerezas

Fuente de vitaminas

Son fuente de vitaminas A, C y algunas del grupo B. Esto significa que son ideales para proteger el sistema inmunológico, para el cuidado de las células ante el daño que les producen los radicales libres; también para la producción de colágeno, la salud ocular, el fomento del metabolismo energético, entre otras cuantiosas propiedades de las vitaminas.

Minerales

Poseen potasio, calcio y magnesio. El primero de los minerales mencionados coopera en la presión arterial, y la función muscular, principalmente; mientras que tanto el calcio como el magnesio ayudan a la salud muscular y ósea.