La grasa corporal podría influir en las posibilidades de tener hijos y ser un mejor indicador de la fertilidad que el IMC

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Un amplio estudio realizado con más de un millar de hombres daneses concluye que el porcentaje de grasa corporal es un mejor indicador de la salud reproductiva masculina que el índice de masa corporal (IMC), la medida habitualmente utilizada para evaluar el sobrepeso y la obesidad.

La investigación, publicada en la revista Human Reproduction, revela que un mayor porcentaje de grasa corporal se asocia con un menor recuento de espermatozoides y con alteraciones en el equilibrio de las principales hormonas reproductivas masculinas, entre ellas la testosterona. Además, estas asociaciones se observaron incluso en hombres con un IMC considerado normal, pero con un porcentaje de grasa corporal elevado.

«Nuestro estudio mostró que los hombres con un alto porcentaje de grasa corporal presentaban, en general, un menor recuento de espermatozoides que aquellos con niveles normales de grasa. También tendían a tener un menor volumen de semen y una menor concentración espermática», explica el primer autor del trabajo, el doctor Nis Brix, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Según el investigador, el porcentaje de grasa corporal resultó ser un predictor más preciso de la disminución del recuento espermático que el IMC o la relación cintura-estatura.

«Además, comprobamos que incluso los hombres con un IMC normal, pero con un porcentaje de grasa corporal relativamente elevado, presentaban menos espermatozoides y una peor morfología espermática. Esto sugiere que medir la grasa corporal podría permitir identificar a hombres con riesgo de problemas reproductivos que pasarían desapercibidos si solo se evaluara el IMC», añade.

Hasta ahora, numerosos estudios habían relacionado el sobrepeso y la obesidad —generalmente medidos mediante el IMC— con una peor calidad seminal y una menor fertilidad. Sin embargo, los investigadores recuerdan que el IMC es una medida indirecta que no distingue entre masa grasa y masa muscular, por lo que dos hombres con el mismo IMC pueden presentar composiciones corporales muy diferentes.

Para superar esta limitación, el equipo utilizó un analizador de bioimpedancia, una técnica que estima el porcentaje de grasa, el agua corporal y la masa muscular mediante el paso de una corriente eléctrica de baja intensidad.

Los datos proceden del Estudio de Programación Fetal de la Calidad del Semen (FEPOS), un subgrupo de la Cohorte Nacional Danesa de Nacimientos, que incluye a unas 100.000 parejas de madres e hijos reclutadas entre 1996 y 2002. Entre 2017 y 2019, los investigadores invitaron a participar a 5.697 jóvenes de 18 años y nueve meses, de los que finalmente participaron 1.058.

Además del porcentaje de grasa corporal, se registraron el IMC y la relación cintura-estatura. Los participantes aportaron muestras de semen y sangre, se sometieron a mediciones del volumen testicular y completaron cuestionarios sobre sus hábitos de salud.

Los investigadores clasificaron el porcentaje de grasa corporal en cuatro categorías: bajo (menos del 8 %), normal (entre el 8 % y el 19 %), alto (20-24 %) y muy alto (25 % o más).

Grasa corporal

Los resultados muestran que, en comparación con los hombres con un porcentaje normal de grasa corporal, quienes presentaban niveles altos tenían un recuento total de espermatozoides un 23 % inferior. En aquellos con porcentajes muy elevados, la reducción alcanzó el 15 %.

Asimismo, estos hombres presentaban concentraciones más bajas de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) y testosterona, junto con niveles más elevados de hormona luteinizante, estradiol e índice de andrógenos libres, un patrón compatible con una alteración del equilibrio hormonal reproductivo.

Aunque también se observó una tendencia hacia un menor volumen y concentración del semen, estas diferencias no alcanzaron significación estadística. Tampoco se detectó un patrón consistente en la motilidad, la morfología o el volumen testicular.

En términos absolutos, un hombre con un porcentaje muy elevado de grasa corporal presentaba, de media, una reducción del recuento espermático de aproximadamente 105 a 89 millones de espermatozoides por eyaculación. En quienes tenían un porcentaje alto de grasa, la cifra descendía hasta unos 81 millones.

Capacidad predictiva

Aunque estos valores continúan por encima del umbral de referencia de 39 millones establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los autores consideran que estas diferencias podrían tener relevancia clínica, especialmente en hombres con una calidad seminal ya comprometida.

Para comparar la capacidad predictiva del porcentaje de grasa corporal y del IMC, los investigadores utilizaron la desviación estándar, un método estadístico que permite medir variaciones equivalentes entre distintas variables.

«Alrededor del 95 % de las personas presentan valores comprendidos dentro de dos desviaciones estándar de la media, por lo que un cambio de una desviación estándar representa una diferencia importante y comparable. Este enfoque nos permitió evaluar el porcentaje de grasa corporal y el IMC en la misma escala», señala Brix.

Así, entre los hombres con un IMC normal, un incremento de una desviación estándar en el porcentaje de grasa corporal se asoció con una disminución del 13 % en el recuento de espermatozoides, frente al descenso del 8 % observado por un aumento equivalente del IMC. «Estos resultados refuerzan la idea de que el porcentaje de grasa corporal es un predictor más fiable del recuento espermático que el IMC», subraya.