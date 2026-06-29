Costa de Marfil – Noruega: cuándo es, horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el partido del Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega se ven las caras en un choque que tiene bastante interés para todos aquellos que están siguiendo fielmente el Mundial 2026. El Estadio de Dallas será testigo de un partido que será a vida o muerte, ya que sólo puede pasar uno a los octavos de final y los nórdicos se encomiendan a su gran estrella: Erling Haaland. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Costa de Marfil – Noruega de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Costa de Marfil y la de Noruega se enfrentarán en el Estadio de Dallas en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado africano acabó segundo en el grupo E, misma posición en la que finalizaron los nórdicos en el cuadro I. La FIFA ha programado este apasionante encuentro de la Copa del Mundo para este martes 30 de junio y el horario para que ruede el cuero en el estadio estadounidense será el de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Costa de Marfil vs Noruega del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que obtuvo todos los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se jueguen en la Copa del Mundo fue Dazn. Este Costa de Marfil – Noruega que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será puede ver por televisión en directo mediante el canal que Dazn tiene en diferentes operadores. Este choque no se podrá ver en abierto ni gratis por la TV en España. También hay que mencionar que se podrá seguir en streaming y en vivo online con la app de esta plataforma, que puede ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como desde su página web con un ordenador.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que esté aconteciendo en la Copa del Mundo, en la que tenemos un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Costa de Marfil – Noruega correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cuando suene el pitido final en el Estadio de Dallas compartiremos con todos nuestros lectores la crónica del choque.

Dónde escuchar por radio en directo el Costa de Marfil – Noruega del Mundial 2026

Todos los amantes del deporte rey que estén pendientes cada día de la Copa del Mundo y que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Costa de Marfil – Noruega de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio de Dallas para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en Estados Unidos.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Costa de Marfil – Noruega?

El Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, Texas, será el campo donde se jugará el Costa de Marfil – Noruega de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este recinto deportivo, que es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, fue inaugurado en 2009. En su interior caben unas 80.000 personas y se espera que haya un ambientazo este martes.

La FIFA ha designado al árbitro Jesús Valenzuela Sáez para que dirija esta apasionante contienda Costa de Marfil – Noruega correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El colegiado de 42 años y nacido en Venezuela impartirá justicia en el Estadio de Dallas. Es internacional desde 2013.