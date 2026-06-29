Los mejores memes del Japón-Brasil con claras referencias a Oliver y Benji

Brasil y Japón se miden este lunes (19:00 horas de la España peninsular) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un duelo que evoca a la niñez y la adolescencia de muchos aficionados al fútbol, y no por un mero enfrentamiento en el torneo mundialista.

Las redes sociales han recordado el famoso Brasil-Japón de la serie Oliver y Benji (‘Captain Tsubasa en el país nipón) con motivo del partido en Houston entre ambas selecciones. Los memes alrededor del segundo enfrentamiento de los dieciseisavos de final cuentan con numerosas referencias a la mítica serie de ficción futbolística.

Uno de los principales debates que se ha generado es qué jugadores de las selección de Japón representan a los Benji Price, Oliver Atom o Mark Lenders o qué estrellas de la Canarinha se vestirán en la tarde-noche del lunes de Carlos Santana, Natureza o Roberto Sedinho.

A Kubo se le asocia con el gran protagonista de la serie, mientras que Daizen Maeda encarnaría a Mark Lenders, con el que comparte la posición de ‘9’ y la entrega sobre el terreno de juego. En Brasil, Vinicius podría asemejarse a Natureza; quedando el papel de veterano y leyenda de Roberto Sedinho reservado para Neymar. Desde el momento en que se supo el emparejamiento, las redes rebosaron de nostalgia con la serie que marcó la infancia de varias generaciones.

Mañana es el dia que nuestro niño que llevamos dentro llevaba esperando años. pic.twitter.com/kRAyxvr0Zs — TitoRitz (@TitoRitzF1) June 28, 2026

Y el Oliver M0ta? Jeje que diga Atom…. pic.twitter.com/oOXrf6eOoD — ⚘️🌹MiskOliver🌹⚘️ (@MiVieEnRose) June 27, 2026

No estamos listos para lo que se viene 🇧🇷 🇯🇵 pic.twitter.com/7hgqxMrSl9 — TD Más (@tdmascrc) June 29, 2026

De hecho, la conclusión del recordado duelo entre Brasil y Japón en la serie ‘Oliver y Benji’ nunca se llegó a ver en el anime. Sí continuó en el manga, en una edición poco leída, lejos del territorio japonés. Por tanto, el duelo entre ambos combinados representa el final que nunca llegó a verse en las televisiones de los fans de la serie. En aquel encuentro, Japón se impuso por 3-2 en la prórroga. Un resultado que, curiosamente, también se dio en el amistoso que disputaron en octubre del pasado año, aunque se resolvió sin tiempo extra.

Por fin hoy después de muchísimo tiempo podremos ver el Japón -Brasil. Sólo los fans de Oliver y Benji lo entenderán. pic.twitter.com/ehsziPwcaW — Iván (@IvaanBlanco26) June 29, 2026

Otro de los recuerdos que ha evocado el esperado Brasil-Japón del Mundial 2026 es un spot publicitario de Pepsi para el Mundial de Corea y Japón del 2002. En él, se muestra a Roberto Carlos aprovechando una reverencia de los nipones para anotar de falta. Las redes sociales también se han acordado de este famoso anuncio.