Estos son los partidos de dieciseisavos de final de hoy lunes 29 de junio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

El Mundial 2026 no da ni un día de tregua y ya estamos metidos de lleno en los dieciseisavos de final y hoy, lunes 29 de junio, se jugarán tres auténticos partidazos en los que alguna de las candidatas a llevarse la Copa del Mundo podría quedar eliminada. Y es que ya hemos entrado en el momento de la verdad en el que cualquier error se puede pagar muy caro, por lo que se vienen choques muy interesantes a nivel técnico y táctico.

Qué partidos se juegan hoy, lunes 29 de junio, en el Mundial 2026

Brasil – Japón

Brasil y Japón serán los encargados de abrir la jornada del lunes 29 de junio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en lo que será un auténtico partidazo en el Estadio de Houston. La canarinha, guiada por Vinicius, acabó primera en su grupo y el combinado nipón segundo en su cuadro. Posiblemente los sudamericanos son favoritos por historia, pero no hay que olvidarse que los asiáticos siempre ofrecen un nivel bastante alto y se convierten en un rival muy complicado que sigue soñando con hacer historia en las Copas del Mundo.

Alemania – Paraguay

Se viene partidazo en el Estadio de Boston, donde Alemania, que no ha dejado grandes sensaciones en la fase de grupos del Mundial 2026, va a tener que enfrentarse a Paraguay para pelear por un billete para los octavos de final de esta Copa del Mundo que está teniendo de todo. Los sudamericanos consiguieron avanzar a esta fase como uno de los ocho mejores terceros, por lo que claramente los de Julian Nagelsmann son claramente favoritos para llevarse el triunfo.

Holanda – Marruecos

El último partido de este lunes 29 de junio en los dieciseisavos de final se disputará en México, en el Estadio Monterrey, y los protagonistas serán Holanda y Marruecos. Para disfrutar de este choque habrá que trasnochar, ya que será en la madrugada hacia el martes 30. Obviamente es un duelo de titanes, ya que nadie se podría llegar a sorprender si alguno de estos dos combinados consiguiese ganar el Mundial 2026, por lo que uno de estos dos países quedará eliminado de la Copa del Mundo.

Brasil – Japón. Lunes 29 de junio a las 19:00 horas. Estadio de Houston.

Alemania – Paraguay. Lunes 29 de junio a las 22:30 horas. Estadio de Boston.

Holanda – Marruecos. Madrugada del lunes 29 al martes 30 de junio a las 3:00 horas. Estadio de Monterrey.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Dazn y RTVE son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en nuestro país los partidos que se disputen en el Mundial 2026. Habría que tener en cuenta que el ente público español sólo puede ofrecer un choque al día, por lo que para ver el resto de los que se disputen en la Copa del Mundo habrá que tener contratado el operador de pago citado anteriormente.

Si nos fijamos en los tres partidos que se jugarán este lunes 29 de junio en el Mundial 2026 tenemos que destacar que el Brasil – Japón será el que se podrá ver en directo por televisión gratis y en abierto por La1, pero también se puede seguir por Dazn. El Holanda – Marruecos y el Alemania – Paraguay sólo se podrán ver por este último medio que acabamos de citar. Estas dos plataformas también ofrecen a sus usuarios sus aplicaciones para que los puedan ver en streaming y en vivo online.

También tenemos que tener en cuenta que en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información cada día de lo que suceda en el Mundial 2026, donde tenemos un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Japón y del Alemania – Paraguay, pero también publicaremos sus crónicas y la del Holanda – Marruecos que se juega de madrugada.