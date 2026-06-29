Vinicius rompe a llorar recordando a su abuela y el racismo: «Quiero inspirar a los jóvenes negros»

Más allá de la fama, los focos y los fans, todas las estrellas son humanas. Vinicius expresó ese sentimiento durante una entrevista en la que acabó rompiendo a llorar recordando a una de las personas que más le marcó en su infancia y que fue clave para soñar con que algún día podía ser futbolista profesional: su abuela. La persona con la que estuvo viviendo desde que era niño, cuando la pobreza estaba a la orden del día, pero que siempre luchó para que su nieto llegase a lo más alto.

Ocurrió repasando sus inicios con Brasil en un programa de su país. Vinicius está siendo el líder de la pentacampeona del Mundo y en sus espaldas carga con la presión de tener que volver a llegar a la cima al canarinha después de 24 años. A sus 25 años ya es la estrella del conjunto de Ancelotti y, en un gesto de mostrarle que cuenta con el apoyo de toda su familia, el delantero acabó soltando muchas lágrimas cuando llegó un vídeo muy emotivo de su abuela.

«Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado. Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho», relató Nilza en el video. Momento en el que Vinicius, con voz entrecortada y con los ojos vidriosos, acabó llorando y explicando lo importante que fue en su vida.

«Es una persona muy especial porque mi padre siempre vivió lejos, así que siempre tuve a mi madre y a mis hermanos con mi abuela. La casa era pequeña, así que dormí con ella durante varios días. Me quedo sin palabras, marcó mi vida. Sé que hay un momento para que las personas se vayan, así que atesoro cada instante con ella. Hicieron todo lo posible para que mi sueño se hiciera realidad. Verla feliz no tiene precio», declaró el jugador del Real Madrid tras ver el vídeo. Vinicius sigue luchando contra el racismo