Vinicius también quiere ser ‘O Rei’ del Mundial

Vinicius busca ser también el ‘O Rei’ del Mundial 2026 con Brasil. Ya es rey de Europa en dos ocasiones con el Real Madrid, siendo decisivo en ambas Champions League, y ahora quiere hacer historia con su selección. Es el líder indiscutible del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Se miden a Japón este lunes a las 19:00 (horario peninsular) en su primer partido de eliminatorias.

De la mano de Ancelotti, en el club blanco, Vinicius ha hecho historia como jugador del Real Madrid. Levantaron juntos las Copas de Europa de 2022 y 2024. En ambas finales, el atacante brasileño marcó y fue determinante.

Ahora, juntos de nuevo en Brasil, quieren hacer historia juntos en este Mundial. Vinicius ha demostrado durante la fase de grupos que es el líder indiscutible de esta selección brasileña. De los siete goles del equipo en tres partidos, él ha marcado cuatro. Más del 50%.

Vinicius quiere ser ‘O Rei’ en Brasil

Vinicius marcó el único gol ante Marruecos que sirvió para empatar ante el combinado africano, anotó otro más ante Haití además de una asistencia, y firmó un doblete ante Escocia más un gol anulado que debió subir al marcador. Se está saliendo y está llevando en volandas a su selección.

La Brasil de Vinicius arranca este lunes la hora de la verdad. Comienzan las eliminatorias y ahora ya está prohibido fallar. La estrella brasileña sabe que este es el momento para sacar todo su potencial y convertirse en la gran estrella del Mundial. Vini está decidido a llevar a Brasil hasta la gloria y convertirse en ‘O Rei’ para su país.

Enfrente tendrá a una más que correcta Japón, que seguro no le pondrá las cosas fáciles a Brasil. Un equipo ordenado y eléctrico en ataque. Vinicius ha sido decisivo en todos los partidos de la selección brasileña en este Mundial y ahora quiere sacar su mejor versión para, en la hora de la verdad, poder besar la gloria. Vini quiere la Copa del Mundo.