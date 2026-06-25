El VAR se inventa una falta de Vinicius para anularle un gol: «Es una vergüenza»

Vinicius está de fiesta en este Mundial 2026 pero ha vuelto a sufrir en sus carnes una decisión pésima por parte de los árbitros. Como si fuese digno discípulo del Comité Técnico de Árbitros, el mexicano César Ramos anuló un tanto al futbolista del Real Madrid después de acudir al VAR en el Escocia–Brasil. Todo, por una falta inexistente. Vinicius se aprovechó de la parsimonia de Jack Hendry, que se durmió a la hora de cederle el balón a su portero, para robarle limpiamente el balón y batir con un disparo raso a Gunn.

Después de adelantar a su selección en el minuto 7, llegaba el doblete del madridista. Apenas se habían disputado 23 minutos cuando Vini encarrilaba el encuentro. Pero entonces aparecieron los de siempre. César Ramos no vio nada en directo, porque no había nada que ver, pero le llamaron al orden desde el VAR, donde estaba Guillermo Pacheco. El colegiado vio la acción en el momento del robo, cuando Vinicius se anticipa, planta el pie en el suelo cuando Hendry está cargando la pierna y es el central el que golpea la pierna del futbolista brasileño cuando ya le tiene la posición ganada.

«UNA VERGÜENZA» 🤬 Con ayuda del VAR, le anularon un gol a Vinicius por falta sobre el defensa de Escocia… y así reacciona 🎥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zx1ltUO3Bt — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2026

De hecho, el jugador escocés ni cayó al suelo ni pidió falta. Trató de impedir que Vini llegase a portería agarrándole por la cintura, sin poder frenar a un Vinicius decidido a marcar. Consiguió su doblete, pero desde el VAR entraron en acción para, incomprensiblemente, llamar al árbitro. Eso de que los árbitros en este Mundial estaban siendo permisivos y dejando jugar, actuando el VAR en acciones muy claras, ha dejado de ser así cuando se ha cruzado en su camino Vinicus.

Gol anulado a Brasil y el delantero no lo podía creer. «Es una vergüenza», le pillaron diciendo las cámaras al ver que se le anulaba el gol por ese contacto que, además, es del central sobre su pierna izquierda.