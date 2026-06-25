Escocia – Brasil en directo: sigue en vivo el partido del Mundial 2026 con resultado, estadísticas y minuto a minuto

Escocia y Brasil se ven las caras en un partido que será determinante para este grupo C del Mundial 2026, sobre todo para los europeos, ya que necesitan sacar, aunque sea, un puntito para tener prácticamente garantizado su pase a los dieciseisavos de final. Vinicius y compañía, por su parte, pelearán para llevarse el triunfo y así asegurarse la primera plaza en el cuadro y despejar así también esas dudas que dejaron en la primera fecha cuando no pasaron del empate contra Marruecos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Escocia – Brasil.

Escocia – Brasil del Mundial 2026, en directo

La fase de grupos termina

Estamos metidos de lleno ya en los últimos días de la fase de grupos del Mundial 2026. Es cierto que ya desde hace unos días venimos sabiendo que México, Argentina, Estados Unidos o Alemania se habían clasificado matemáticamente, pero ahora ya vamos a conocer a todos los que se meterán en los dieciseisavos de final y en qué posición, aunque habrá que esperar para ver qué ocho terceros pasan a la ronda eliminatoria. Todos tienen ganas ya de conocer los cruces y el camino de cada selección para intentar conseguir esa ansiada Copa del Mundo.

Así está el grupo C del Mundial 2026

Ahora mismo Brasil y Marruecos colideran la tabla del grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos cada una. Escocia es tercera y Haití es la farolillo rojo, que ya está eliminada matemáticamente. Es por ello que hoy los escoceses, ganando, superarían a la pentacampeona del mundo y si diésemos por hecho que los africanos vencen a los haitianos en esta fecha de horario unificado la selección brasileña bajaría a la tercera plaza. Si ganase la canarinha, serían los escoceses los que tendrían que esperar para saber si esos tres puntos les permitirían avanzar a la siguiente ronda entre los ocho mejores terceros.

Partidazo en Miami

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el Escocia – Brasil que corresponde a la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026. Este partidazo se jugará en el Estadio de Miami y será un choque muy importante para ambos, aunque es cierto que hay que reconocer que el combinado que dirige Carlo Ancelotti, con sus cuatro puntitos, tiene prácticamente asegurada su clasificación para los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.