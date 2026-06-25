Escocia – Brasil en directo: sigue en vivo el partido del Mundial 2026 con resultado, estadísticas y minuto a minuto
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Escocia - Brasil del Mundial 2026
El Escocia - Brasil se juega en el Estadio de Miami y es de la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026
Escocia y Brasil se ven las caras en un partido que será determinante para este grupo C del Mundial 2026, sobre todo para los europeos, ya que necesitan sacar, aunque sea, un puntito para tener prácticamente garantizado su pase a los dieciseisavos de final. Vinicius y compañía, por su parte, pelearán para llevarse el triunfo y así asegurarse la primera plaza en el cuadro y despejar así también esas dudas que dejaron en la primera fecha cuando no pasaron del empate contra Marruecos. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Escocia – Brasil.
Escocia – Brasil del Mundial 2026, en directo
La fase de grupos termina
Estamos metidos de lleno ya en los últimos días de la fase de grupos del Mundial 2026. Es cierto que ya desde hace unos días venimos sabiendo que México, Argentina, Estados Unidos o Alemania se habían clasificado matemáticamente, pero ahora ya vamos a conocer a todos los que se meterán en los dieciseisavos de final y en qué posición, aunque habrá que esperar para ver qué ocho terceros pasan a la ronda eliminatoria. Todos tienen ganas ya de conocer los cruces y el camino de cada selección para intentar conseguir esa ansiada Copa del Mundo.
Así está el grupo C del Mundial 2026
Ahora mismo Brasil y Marruecos colideran la tabla del grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos cada una. Escocia es tercera y Haití es la farolillo rojo, que ya está eliminada matemáticamente. Es por ello que hoy los escoceses, ganando, superarían a la pentacampeona del mundo y si diésemos por hecho que los africanos vencen a los haitianos en esta fecha de horario unificado la selección brasileña bajaría a la tercera plaza. Si ganase la canarinha, serían los escoceses los que tendrían que esperar para saber si esos tres puntos les permitirían avanzar a la siguiente ronda entre los ocho mejores terceros.
Partidazo en Miami
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el Escocia – Brasil que corresponde a la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026. Este partidazo se jugará en el Estadio de Miami y será un choque muy importante para ambos, aunque es cierto que hay que reconocer que el combinado que dirige Carlo Ancelotti, con sus cuatro puntitos, tiene prácticamente asegurada su clasificación para los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.
Min 13
Gol de Haití
Recordamos que esta jornada es en horario unificado y ha saltado la sorpresa, ya que Haití, por medio de Lenny Joseph, se ha adelantado en el marcador ante Marruecos. Este tanto no cambia la situación del grupo.
Min 12
A las nubes
Intentó Matheus Cunha sorprender al arquero de Escocia, pero su disparo desde fuera del área se marchó muy alto.
Min 7
¡GOOOL DE BRASIL!
¡GOOOL DE BRASIL! ¡GOOOL DE VINICIUS! Lo decíamos antes y el delantero del Real Madrid apareció. Error garrafal de Escocia, de McKenna, que provocó Rayan y el cuero le llegó a Vini, que solo tuvo que regatearse al portero y empujar el cuero al fondo de la red.
Min 3
Demasiada intensidad
Primeros minutos del encuentro y lo cierto es que ya ambos equipos han demostrado lo importante que son los tres puntos para ellos esta noche.
¡Comienza el Escocia – Brasil!
¡¡Rueda el balón en Miami!! Sacó de centro Escocia.
¡Los himnos!
Y llega el momento de la verdad y eso nos lo hace saber el resonar de los himnos en el Estadio de Miami.
Vinicius
Hoy puede ser una gran noche para Vinicius, que buscará liderar de nuevo a la selección brasileña para guiarla hacia la victoria y así avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primera de grupo por delante de Marruecos.
Dónde ver por TV el Escocia – Brasil
Este partidazo del Mundial 2026 entre Escocia y Brasil se podrá ver por televisión en directo por La1 y por Dazn. Eso sí, en OKDIARIO te contaremos en vivo online gratis y en streaming el minuto a minuto gratis.
A qué hora es el Escocia – Brasil
Ya no queda nada para que arranque el partidazo Escocia – Brasil, que fue fijado en el horario de las 00:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación de Escocia
Y también tenemos el once con el que el combinado escocés intentará dar la sorpresa en Miami. Esta es la alineación oficial de Escocia contra Brasil hoy: Gunn; Patterson, McKena, Hendry, Robertson; Doak, McLean, Ferguson, McGinn; McTominay, Shankland.
Alineación de Brasil
Ya conocemos el once escogido por Ancelotti para intentar sumar los tres puntos en Miami. Esta es la alineación oficial de Brasil contra Escocia hoy: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius y Cunha
¡Vamos allá!
Quedan apenas 45 minutos para que empiece este partidazo en Miami. En nada conoceremos las alineaciones de Escocia y de Brasil.
Min 17
Sigue el 0-1 para Brasil
Mueve el balón Brasil buscando el segundo gol de la noche para sentenciar el choque y esperar que jueguen algunos de los menos habituales y entre ellos estaría Neymar Jr.