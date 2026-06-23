Cuándo se juega el Escocia – Brasil: a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo gratis y en vivo online el partido del Mundial 2026

El grupo C del Mundial 2026 llega a su fin con esta tercera jornada en la que se decidirán las posiciones finales y veremos en qué puesto avanzan a los dieciseisavos las selecciones que se clasifiquen. Para lograr ese objetivo habrá un auténtico partidazo como es este Escocia – Brasil en el que puede ocurrir de todo, además de que al mismo tiempo se jugará el Marruecos – Haití. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en el Estadio de Miami.

Escocia – Brasil del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Brasil se tiene que enfrentar a Escocia en el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026. Ambos combinados se ven las caras en el Estadio de Miami en un choque que es decisivo, ya que en este cuadro hay mucha igualdad. Los brasileños, liderados por Vinicius, son primeros con cuatro puntos, mientras que los escoceses son terceros con tres unidades. Marruecos está igual que la canarinha y Haití está eliminada matemáticamente. Hay que recordar que los ocho mejores terceros avanzan de ronda y todo apunta a que estas tres selecciones estarán en los dieciseisavos de final.

La FIFA ha programado este apasionante Escocia – Brasil de la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026 para la madrugada del miércoles 24 de junio al jueves 25. El horario escogido por el organismo es el de las 00:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y tenemos que recordar que la última fecha de cada cuadro será en horario unificado, por lo que a la misma hora arrancará el Marruecos – Haití en el que los africanos son favoritos.

Dónde ver en directo gratis el Escocia vs Brasil: canal de TV y cómo ver online

RTVE y Dazn son los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que vaya ocurriendo en la Copa del Mundo, pero el ente público sólo dispone del mejor choque del día. El Escocia – Brasil de la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026 se puede ver en directo por televisión a través de los canales de La1 y de Dazn. Esto significa que el choque que protagonizará la pentacampeona del mundo en el Estadio de Miami se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Los hinchas que estén disfrutando con esta apasionante Copa del Mundo también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Escocia – Brasil de la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026 mediante las aplicaciones de Dazn y RTVE Play. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Habría que recordar que estos dos operadores ponen a disposición de sus usuarios sus respectivas páginas webs para que puedan acceder a ellas con un ordenador y disfrutar de lo que suceda en el Estadio de Miami.

En la web de OKDIARIO te ofreceremos cada día la mejor información diaria sobre todo lo que suceda durante esta Copa del Mundo en la que tenemos un enviado especial cubriéndola. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Escocia – Brasil que corresponde a la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026. Una vez acabe el choque en el Estadio de Miami publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio en directo el Escocia – Brasil

Hay que tener en cuenta que todos los aficionados que no puedan trasnochar o tengan cosas que hacer y no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026 tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Estadio de Miami para contar todo lo que ocurra en el Escocia – Brasil.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Escocia – Brasil?

El Estadio de Miami, conocido como el Hard Rock Stadium, que está situado en Florida, será el escenario donde se va a jugar este emocionante Escocia – Brasil de la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026. La casa de los Miami Dolphins fue inaugurada en 1987 y tiene capacidad para recibir unos 65.300 aficionados y se espera que haya una gran entrada para este choque en el que se pone punto y final a este cuadro.

La FIFA ha designado al árbitro César Arturo Ramos Palazuelos para que imparta justicia en este decisivo Escocia – Brasil que cayó en la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026. Este colegiado nacido en México tiene 42 años y es internacional desde 2014 y ya tiene experiencia en Copas del Mundo, ya que asistió a la de Rusia 2018 y a la de Qatar 2022.