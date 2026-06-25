Vinicius suma y sigue con Brasil: firma un doblete en la primera parte contra Escocia y le roban el hat-trick

Vinicius Junior volvió a marcar con Brasil en el Mundial 2026. La estrella del Real Madrid adelantó a la canarinha en el minuto 7 de su tercer partido de la fase de grupos contra Escocia y en el 23′ hizo el segundo, pero el árbitro César Ramos y el VAR se inventaron una falta suya para anulárselo. La acción estaba muy cogida con pinzas y ni el jugador ni la selección brasileña se lo podían creer. Pero el doblete no se le iba a escapar y al filo del descanso hizo el segundo de cabeza.

El caso es que Vinicius ya suma tres goles en los tres encuentros de este Mundial, en el que se está erigiendo como la mayor amenaza de Brasil. La jugada del 1-0 fue así: el portero escocés, Gunn, saca en corto hacia el central izquierdo, McKenna, y este cortocircuita por completo, Rayan se la birla y el balón le llega al ‘7’ directamente para rematar a puerta vacía.

TRES PARTIDOS. TRES GOLES. Vinicius ha llegado con todo al Mundial 🔥 La liada de Escocia es tremenda…#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ih7koOeYK3 — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2026

Con el gol, Vinicius imitó a tres leyendas de Brasil. Sólo Jairzinho, Romario y Ronaldo habían sido capaces de marcar en los tres partidos de la fase de grupos de un Mundial. El del Real Madrid es el cuarto en conseguirlo y en todas las anteriores la canarinha levantó el trofeo. El extremo añadió uno más a su cuenta personal en el descuento de la primera parte, colocándose en el lugar adecuado para rematar a placer un gran centro de Bruno Guimaraes.