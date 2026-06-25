Vinicius saca pecho con Brasil: «Sabia que iba a mejorar y quiero ganar esa estrella»

No hay quien pare a Vinicius en este Mundial. Cuatro goles y una asistencia en tres partidos le han servido para demostrar que es el nuevo líder de Brasil, que está guiando al equipo de Carlo Ancelotti para soñar con levantar el título 24 años después. Un objetivo que el delantero del Real Madrid se ha marcado después de firmar una fase de grupos perfecta donde ha evolucionado para silenciar las críticas que había sobre su nivel con la canarinha.

Tres MVP al mejor jugador del partido. En otras palabras: Vinicius es el mejor jugador de Brasil del momento. Una gesta que a muchos sorprende por el nivel que había demostrado en otras competiciones con su selección. Llegado el momento de poder sacar pecho, Vinicius se sinceró después de ganar a Escocia. Anotó un doblete en el que sorprendió uno de cabeza, algo que ni Ancelotti tenía fe de que pudiese hacerlo algún día: «Le prometí al entrenador que marcaría un gol de cabeza. Me dijo que era casi imposible y que me haría un regalo, y ahora lo estoy esperando».

Sobre la confianza de Ancelotti, el brasileño solo tuvo palabras de total admiración por seguir sacando lo mejor de él: «Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Entiende a los jugadores que tiene y se adapta muy bien a ellos. Ha mejorado la forma de jugar de cada equipo que entrena. Llegó aquí y entendió cómo debíamos jugar. Seguro que vamos a evolucionar mucho durante la competición. Creo que él va a hacer crecer al equipo durante el torneo», comentó Vinicius.

También mostró su felicidad por la vuelta de Neymar, que no pudo jugar los dos primeros partidos por lesión y tuvo minutos: «Fue muy importante para nosotros porque es nuestro ídolo. Es un jugador que luchó e hizo todo lo posible para estar aquí con nosotros. Espero que pueda seguir mejorando y, después, ayudar a Brasil durante la competición», explicó.

La evolución de Vinicius

A pesar de que con el Real Madrid no tuvo su mejor año, Vinicius ha destacado cómo ha mejorado su nivel para brillar en el Mundial, uno de los grandes sueños que aún no ha conquistado: «En el fútbol siempre es importante marcar goles y jugar partidos. He conseguido hacerlo muy bien y evolucionar, porque durante estos años en la selección siempre jugaba en situaciones en las que no conseguía mostrar mi fútbol. Ahora puedo hacerlo».

Un camino que no le ha resultado fácil: «Creo que es fruto del trabajo, de la dedicación y de la confianza en que iba a mejorar. Por el talento que tengo, por todo lo que trabajo y por todo lo que he hecho en el Real Madrid hasta hoy, estaba seguro de que en el momento adecuado volvería a rendir mejor con la selección brasileña. No hay nada mejor que volver al lugar donde siempre quise estar, representar a un país tan importante como Brasil. Estamos buscando esa estrella y creo que no hay nada mejor que eso. Creo que vamos a seguir evolucionando. Voy a evolucionar y mejorar durante la competición», dijo.

También despejó dudas después de empatar el primer partido ante Marruecos: «Cuando empatamos el primer partido, dijimos que íbamos a evolucionar y a entender lo que exige una competición como esta. La competición te exige entender cuál es el mejor momento para atacar y cuál es el mejor momento para defender y sufrir dentro del partido. Ante Escocia hemos hecho nuestro mejor partido. Tenemos que seguir evolucionando y mejorando. Ahora llega la fase eliminatoria y es el momento más importante de la competición», zanjó Vinicius.