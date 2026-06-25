Esta Brasil es otra con Vinicius y Ancelotti

El que no considere a Brasil una de las favoritas a estas alturas del Mundial 2026 es que no ha apreciado cómo Vinicius Junior y Carlo Ancelotti han lavado la cara a la canarinha. El italiano se encontró una selección en ruinas: dos eliminaciones seguidas en cuartos, con Bélgica y Croacia, y sin títulos desde 2019, cuando derrotó a Perú en la final para levantar su última Copa América. A día de hoy, aunque no ha conseguido nada, ya se le puede considerar una de las favoritas a la estrella en Estados Unidos.

La pentacampeona ha cerrado este jueves una notable fase de grupos que ya la sitúa, por lo menos, entre las candidatas. La selección brasileña comenzó con un empate ante Marruecos (2-2) que no le diferenció demasiado de sus antecesoras, pero cogió confianza goleando a Haití (3-0) para terminar diciendo «aquí estoy yo» arrasando a Escocia (0-3). El gran protagonista, Vinicius.

La estrella del Real Madrid volvió a liderar a Brasil con un doblete que debió ser hat trick. El árbitro César Ramos y el VAR se lo impidieron injustamente señalando una falta discutible del propio jugador sobre el defensor escocés Jack Hendry, autor de la segunda pifia de Escocia. La primera supuso el 1-0 de Vinicius. McKenna la perdió tontamente y Rayan, novedad en el once de Ancelotti, asistió al ‘7’ para que abriese la lata a placer.

Al filo del descanso, Bruno Guimaraes le envió un centro perfecto y Vinicius, en un alarde de saber situarse en el área, empujó de cabeza para sellar su doblete. Matheus Cunha obró el 0-3 definitivo tras una gran jugada del centrocampista del Newcastle, que volvía a asistir. Una hora de partido fue suficiente para confirmar que en Miami era testigo del resurgir de una Brasil que busca parecerse a la de sus mejores días.

Vinicius no deja de intentarlo

Esa que no dejó de buscar portería pese a tener ya en el bolsillo la victoria y el liderato del grupo C. Ancelotti, que no es muy de hacer concesiones precisamente, propició el regreso de Neymar con Brasil en el 76′. El ex del Barcelona entró por Cunha y trató de coger sensaciones asociándose con su heredero, Vinicius, que estuvo a punto de marcar el tercero dos veces justo después de la entrada al campo del ’10’.

También entró Endrick y Brasil no dejó de atacar. El primer puesto ya es suyo por la diferencia de goles con Marruecos (tres más). Los de Ancelotti se medirán a la segunda clasificada del peleado grupo F en dieciseisavos. Holanda, Japón o Suecia probarán si la nueva canarinha va en serio a por el Mundial. Por su parte, Escocia, con tres puntos, depende de una carambola para colarse en las eliminatorias.