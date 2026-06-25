El extraterrestre Vinicius abduce a Escocia: pleno goleador en la fase de grupos e iguala a Mbappé

Una bruja de Brasil vaticinaba la llegada de unos ovnis en el último partido de la canarinha en la fase de grupos contra Escocia. Decía que abducirían a miles de personas, comenzando por Vinicius y Neymar. No sabemos si llegaron a sobrevolar el cielo de Miami o no, pero, si lo hicieron, contemplaron a un extraterrestre sobre el campo. Ese mismo al que se querían llevar. Porque un Vinicius Junior de otro planeta ha irrumpido en este Mundial 2026 y con un doblete ha liderado a la selección de Ancelotti hacia la primera posición del grupo C.

La de los aliens se ha convertido en una de las historias más virales de los últimos días, con permiso de la protagonizada por Ancelotti y Endrick. Lo cierto es que la calidad de la narrativa de esta Copa del Mundo está siendo sublime, como también lo está siendo el rendimiento de los grandes nombres. Tenemos a Messi, Mbappé, Haaland, Cristiano, Kane, Lamine Yamal… y también a Vinicius Junior. Un futbolista dispuesto a reivindicarse y que se le ponga de una vez por todas en el lugar que le corresponde.

Brasil no pudo pasar del empate ante Marruecos en el primer partido, pero si logró el empate, fue por Vinicius. Los de Ancelotti cumplieron ante Haití goleando en la primera parte, al ritmo de un Vini que asistió y también marcó. Quedaba cerrar la primera fase como primera de grupo y, sí, lo consiguieron gracias al futbolista del Real Madrid. Porque está sacando su mejor versión en este Mundial.

El Vini de hace dos temporadas, ese al que le quitaron un Balón de Oro pese a imponer su ley en la última Champions League que ganó el conjunto blanco, ha llegado a Estados Unidos. El astro canarinho –con permiso de un testimonial Neymar– ha firmado el pleno en la fase de grupos, marcando en los tres partidos. Por el momento, son cuatro los goles, los mismos que Mbappé o Haaland y sólo uno menos que Messi.

Pleno goleador de Vinicius con Brasil

El extraterrestre de la pentacampeona abdujo a Escocia. Lo hizo en la primera parte, con un doblete que no fue hat-trick porque desde el VAR no quisieron. Se inventaron una falta del delantero del Real Madrid para anularle el que era en ese momento el 2-0. Vinicius no se lo podía creer. De hecho, las cámaras le captaron diciendo que la decisión del árbitro de no dar validez al gol era una «vergüenza».

Antes, ya había estampado su sello en el encuentro. Lo había hecho sacando su faceta menos vista: la de killer. Como si fuera un 9 puro, apareció en el punto de penalti para aprovechar un error grosero de Escocia. La presión de Rayan le permitió forzar una pérdida y dejarle el gol en bandeja al madridista. Vinicius pisó el balón para zafarse del portero y marcar el 1-0.

Con el gol, Vinicius igualaba a tres leyendas de Brasil. Sólo Jairzinho, Romario y Ronaldo habían sido capaces de marcar en los tres partidos de la fase de grupos de un Mundial. El del Real Madrid es el cuarto en conseguirlo y en todas las anteriores la canarinha levantó el trofeo. El extremo añadió uno más a su cuenta personal en el descuento de la primera parte, colocándose en el lugar adecuado para rematar a placer un gran centro de Bruno Guimaraes.

Buscó sin cesar el hat-trick, que hubiera logrado si no le llegan a anular ese gol en el minuto 23. Incluso con Neymar en el campo, Vinicius intentó sumar el tercero en su cuenta particular e igualar los goles de Messi en este Mundial. No pudo ser, pero la satisfacción del madridista no puede ser mayor. En la Brasil de Ancelotti, la samba la pone, como no podía ser de otra manera, Vinicius Junior.