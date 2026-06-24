Los mejores memes de Carlo Ancelotti y Endrick en el Mundial
Las redes sociales ironizan con la falta de minutos de Endrick en la selección brasileña
Los usuarios han tirado de creatividad para mostrar la supuesta manía de Ancelotti hacia su ex pupilo en el Real Madrid
La suplencia de Endrick en la Canarinha está siendo uno de los principales temas de debate en Brasil durante los compases iniciales del Mundial. El delantero no participó en el estreno de su selección ante Marruecos, lo que generó muchas críticas hacia Carlo Ancelotti desde la afición y la prensa carioca. Endrick sí tuvo minutos ante Haití desde el banquillo, partido al que ingresó a falta de media hora para el final y en el que anotó un tanto invalidado por fuera de juego.
Las redes sociales han sido uno de los principales focos de críticas a la falta de minutos de Endrick, aunque han optado por el humor, en forma de memes, para señalar una supuesta manía de Carlo Ancelotti hacia el que fue su pupilo en el Real Madrid. Lo que empezó como una crítica al técnico italiano ha acabado con un formato de meme que ha sido muy popular en diferentes plataformas como X (antiguo Twitter) o Instagram en los últimos días. Estos son algunos de los mejores memes que han dejado las redes sociales inspirados sobre la suplencia de Endrick en Brasil.
Endrick: me gustan mucho los dinosaurios
Ancelotti: pic.twitter.com/brWD3HqiHE
— Geo D’Incau (@Yosh_G) June 21, 2026
«Richarlison est bloqué au sommet de l’Everest, on va devoir faire jouer Endrick»
Ancelotti : pic.twitter.com/Pvx0hGUPlJ
— Adri_Pltr (@adri_pltr) June 21, 2026
Lo que empezó como una forma de hacer reír con el fútbol ha acabado, como suele ser habitual en estos casos, con referencias históricas -como el asesinato del archiduque Francisco de Austria- ,cinematográficas o a otros deportes. Los usuarios de redes sociales han hecho gala de una creatividad que, cuando mezcla fútbol y humor, parece no tener límites.
endrick: me cae muy bien el archiduque franz ferdinand
ancelotti: pic.twitter.com/RhF3PE1MV6
Se o trem chegar no horário o Endrick vai ser titular
Ancelotti: pic.twitter.com/IIJtblzFu9
— Minha Inflação (@minhainflacao) June 19, 2026
— nico (@forerolas) June 19, 2026
Endrick is the only available striker
Ancelotti: pic.twitter.com/veWGZanRFR
— Newton (@Biggnewton) June 19, 2026
Brasil cierra la fase de grupos midiéndose a Escocia. El duelo entre cariocas y escoceses será decisivo para dirimir la clasificación del Grupo C en una tercera jornada en la que Marruecos se mide a Haití en el otro partido del grupo. Endrick será uno de los nombres que atraiga las miradas, tanto si vuelve a contar con minutos como si Carlo Ancelotti vuelve a optar por otras opciones para el ataque de Brasil.
Endrick: me puedo subir contigo en el coche?
Ancelotti: pic.twitter.com/P5M78Q1osr
— nenn (fan) (@FCB_nenn) June 23, 2026
Endrick: «Eu sou alérgico, por favor não fumem perto de mim»
Ancelotti: pic.twitter.com/s3TAFORbCL
— Trick Fla da Depressão (@trickfladadepre) June 19, 2026