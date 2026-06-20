Brasil golea y elimina a Haití al ritmo de Vinicius

Brasil ganó, goleó y eliminó del Mundial 2026 a una pobre Haití. Pero sigue sin convencer en su juego perezoso sobre el campo. Vinicius es la pieza más determinante del esquema de Carlo Ancelotti. Participó en los tres goles de su selección: Cunha hizo dos y él el otro, su segundo en este torneo. Raphinha hizo saltar todas las alarmas marchándose lesionado justo antes del descanso.

Brasil tiene más de medio billete para jugar los dieciseisavos de final del Mundial, aunque tendrá que jugarse ante Escocia la segunda y la primera plaza del grupo. Su juego no fue el mejor; se quedó corto en una goleada que se esperaba mucho mayor ante Haití e incluso concedió ocasiones peligrosas. El resultado en la segunda mitad fue de empate a cero.

Philadelphia recibió a Brasil para disputar su segundo partido en este Mundial. Obligados a ganar ante la cenicienta de su grupo: Haití. Salió con todo Carlo Ancelotti, con la única novedad de Cunha en el once titular. Vinicius y Raphinha formaron en las bandas, y Endrick continuó en el banquillo.

Un rostro conocido para Vinicius y Raphinha iba a ser uno de los protagonistas del partido. No era otro que Hernández Hernández, árbitro español. Del Cerro Grande estaba en el VAR. El colegiado canario tardó dos minutos en sacar su primera tarjeta para imponer su fuerza en el partido.

Haití sorprendió en los primeros instantes de juego. Aguantó poco más de 20 minutos con empate a cero, y en los primeros 10, compitiendo bastante bien, jugando en campo rival y compitiendo de maravilla.

Raphinha no estaba teniendo suerte ni estaba afinado. En el 11 marcó el primero de Brasil, pero se lo anularon por fuera de juego. Y diez minutos después perdonó su gol en un mano a mano en el que picó la pelota de manera defectuosa.

Cunha pone a bailar a Brasil

Tardó 23 minutos Brasil en empezar a masacrar a la pobre Haití. Fue el mismo tiempo que Cunha tardó en darle la razón a Ancelotti con su plan en ataque. Aunque no fue el gol más bonito en la historia de la selección brasileña. Vinicius inició una jugada individual y probó un disparo desde la frontal. El portero despejó y Cunha metió la pierna. La pelota le dio en su bota y de rebote se metió en el fondo de la red. 1-0 y a bailar.

Brasil ganaba un partido en el que estaba obligado a hacerlo. Pero seguía sin convencer. Gracias a ese primer tanto, desatascó el partido y empezó a generar espacios. Y ahí es una selección que te puede destrozar. Cunha hizo el segundo en el minuto 35 con esta vez sí un golazo de escuela brasileña. Vinicius le filtró un pase genial y su definición fue de crack total.

UN SURFISTA EN EL BARCO DE ANCELOTTI 🏄‍♂️🇧🇷 Golazo y doblete de Matheus Cunha 🎯🎯🎯#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E6wQemvfpC — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

Vinicius no falla a su cita

La goleada brasileña se certificó justo antes del descanso, en el tiempo de descuento. Paquetá mandó un balón largo y precioso a los pies de Vinicius, y el atacante del Real Madrid hizo el resto. Carrera en velocidad y definición de maestro. 3-0 y segunda diana en el Mundial para Vini.

Fue el mejor de la primera parte Vinicius. Participó en los tres goles de Brasil. Remate antes del rechazo en el primero, asistencia en el segundo y gol en el tercero. Un jugador que en este Mundial está tirando del carro de la canarinha.

Justo antes del descanso, Raphinha hizo saltar todas las alarmas de Brasil con una lesión. Se tiró al suelo y pidió el cambio de manera obligada en el minuto 40. Sus sensaciones y su cara no daban buena espina. En su lugar entró al campo Rayan.

🚨🇧🇷 ¡SALTAN TODAS LAS ALARMAN EN BRASIL! 😳 Raphinha abandona el partido frente a Haití a los 40 minutos #DAZNMUNDIAL #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7TN7zbrHhS — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

Comenzó compitiendo bastante bien Haití en el inicio de la segunda parte. Tenía el partido perdido y decidió ser valiente. Fue con todo a por Brasil y empezó, incluso, a tener ocasiones de peligro. Fue poco a poco llegando al área de la canarinha, hasta que en el 62 rozó el gol.

Tras un saque de esquina, Ricardo Ade cabeceó al primer palo obligando a Alisson a sacar una parada bestial para salvar el primer gol de la noche de Haití. Lo tenían claro. Lo iban a dar todo para irse con un gol ante la selección brasileña.

Contestó Ancelotti con su primer doble cambio en el 64 dando entrada por primera vez en este Mundial a Endrick. También entró Martinelli. A partir de ahí empezó a jugar un poco más una Brasil perezosa.

Marcó Endrick en la primera que tuvo en el 77, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Recibió la pelota dentro del área y definió a la perfección. Pero no sirvió para nada. Alisson detuvo un disparo lejano en el 93. El final de partido de la selección brasileña fue muy triste. Renunció a marcar más goles y Haití terminó conviviendo en su área, buscando un gol histórico, que finalmente no llegó.