Sigue el Vía Crucis de Neymar: no viaja con Brasil para medirse a Haití

Neymar seguirá fuera de los planes de Carlo Ancelotti. Al menos, por el momento. La estrella de Brasil no estará en el partido ante Haití, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, debido a la lesión que sufre en su pantorrilla. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha anunciado que se quedará en Nueva Jersey, donde se encuentra concentrada la pentacampeona durante este Mundial, para seguir recuperándose y no viajará a Filadelfia, donde jugarán en la madrugada de este sábado.

El futbolista sufre una lesión de grado dos a la que se sumaba un edema y que le mantendría de baja durante los primeros partidos del Mundial. Pese a que se dio antes del inicio del campeonato, Carlo Ancelotti decidió aguantar y no desconvocarle pese a los problemas físicos, dada la importancia que tiene el delantero dentro del vestuario.

Neymar fue la gran novedad en la lista definitiva para este Mundial 2026. El técnico italiano no le había llamado a filas durante el resto del curso, por lo que todo apuntaba a que se quedaría fuera de la gran cita. Sin embargo, Ancelotti le incluyó en la lista de 26 jugadores que representarían a Brasil en un Mundial en el que buscarán llevarse el título 24 años después de lograrlo por quinta y, de momento, última vez.

Justo antes de la cita mundialista, el futbolista del Santos sufría una lesión que dejaba su participación en el aire. Tras realizársele pruebas, se revelaba que el atacante se perdería los primeros partidos, fijando su regreso entre el 11 y el 18 de junio. Una de las imágenes más llamativas fue verle en el banquillo, con el peto de suplente y portando una gorra durante el debut frente a Marruecos. Ahora, directamente no viajará a Filadelfia y se quedará en Nueva Jersey para proseguir con su recuperación.

«El jugador Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las estructuras de excelencia del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park», señala la CBF en un comunicado. De esta forma, Ancelotti no contará con él y habrá que esperar para saber si estará en el último encuentro de la fase de grupos, ante Escocia, que se celebrará el próximo 25 de junio en Miami.