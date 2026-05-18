Ancelotti convoca a Neymar para el Mundial 2026 en una lista con Vinicius y Endrick pero sin Antony

Carlo Ancelotti ha incluido a Neymar en la convocatoria de 26 futbolistas de Brasil para el Mundial 2026. El seleccionador ha dado el gran bombazo en una gala que se ha celebrado en la tarde de este martes y en la que el público presente ha explotado con cánticos favorables a su estrella al conocer la noticia. En la lista están también Vinicius y Endrick, mientras que no aparece Antony.

Una de las listas más esperadas de este Mundial llegaba este lunes. Ancelotti comparecía para dar los 26 nombres que llevará Brasil al Mundial y había mucha expectación por la presencia o no de Neymar. El jugador del Santos, una estrella en su país, no había sido incluido en las últimas convocatorias con el italiano al mando, por lo que todo apuntaba a que se quedaría fuera de la gran cita de este verano. Pero el técnico tenía reservado un cambio de guion.

La pentacampeona buscará en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México su sexto título y lo hará con el delantero del Santos en sus filas. Había dudas en si sería el elegido o si Ancelotti se llevaría a Joao Pedro y, finalmente, será Neymar el que acudirá al Mundial. El ex del Barcelona y PSG disputará su cuarta Copa del Mundo, tras debutar en Brasil 2014 y acudir a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Una de las ausencias más sonadas ha sido la de Antony. El jugador del Betis, que ha cuajado un curso por debajo de lo esperado tras deslumbrar el pasado año, se queda fuera pese a ser llamado a filas en marzo, en la última convocatoria. Eso sí, no se puede negar la influencia del brasileño en la quinta posición de los verdiblancos, que les ha dado la segunda clasificación en su historia para la Champions League.

Sí que aparecen Vinicius y Endrick. Los dos delanteros del Real Madrid –el segundo de ellos, cedido en el Olympique de Lyon– cuentan para Carlo Ancelotti. No están, lógicamente, los lesionados Militao y Rodrygo. También aparece el que fue el primer fichaje de Ancelotti a su llegada a la canarinha, Carlos Casemiro, que este fin de semana se despedía de Old Trafford, ya que dejará el Manchester United al término del curso.

Convocatoria de Brasil para el Mundial

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Endrick (Olympique de Lyon).