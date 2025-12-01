LIGA: SEVILLA-BETIS

Antony la lía en el derbi: se encara con la afición del Sevilla y le lanzan objetos

El delantero se encaró con la afición del Sevilla tras el primer gol del Betis

El Pizjuán increpó al brasileño, le insultó y lanzó objetos contra el ventanal del palco donde estaba ubicado

El Betis manda en Sevilla en otro derbi con lío

Ver vídeo
Miguel Zorío

Antony fue protagonista en el derbi sevillano pese a no jugar. El delantero del Betis vio el partido desde un palco privado del Ramón Sánchez-Pizjuán. No pudo ayudar a sus compañeros porque estaba sancionado tras ver la cartulina roja en el último partido ante el Girona. Pero el brasileño fue uno más y arropó a sus compañeros desde el calentamiento. El extremo vivió su propio derbi desde la grada y tuvo un encontronazo con la afición del Sevilla tras el gol del Betis.

El atacante bético se ha convertido en un líder dentro y fuera del campo. Se le vio muy metido en el partido desde el calentamiento. A pesar de no poder jugar por la sanción, estuvo alentando a sus compañeros desde antes de que arrancara el encuentro. Se le vio charlando con alguno de ellos en el banquillo, animando desde la grada y celebrando junto al equipo tras la victoria.

El caos se desató después de que Pablo Fornals metiera el 0-1. Antony lo celebró con efusividad y encarándose con la afición del Sevilla que tenía delante. Los seguidores hispalenses le increparon, insultaron y llegaron a lanzar algún objetivo hacia el palco donde estaba el jugador. Un ventanal separaba al brasileño con la grada, por lo que los objetos no llegaron a impactarle.

La Policía Nacional tuvo que intervenir y situarse delante del palco para evitar que el lanzamiento de objetos fuera a más y calmar las aguas. Al acabar el choque, Antony bajó al césped del Pizjuán para festejar el triunfo en el derbi con sus compañeros. Lo hizo acompañado de una careta suya y otra de Isco, los dos grandes ausentes en el encuentro. El capitán del Betis le respondió en redes: «Ilumíname GOAT».

Lo último en Deportes

Últimas noticias