Antony la lía en el derbi: se encara con la afición del Sevilla y le lanzan objetos

Antony fue protagonista en el derbi sevillano pese a no jugar. El delantero del Betis vio el partido desde un palco privado del Ramón Sánchez-Pizjuán. No pudo ayudar a sus compañeros porque estaba sancionado tras ver la cartulina roja en el último partido ante el Girona. Pero el brasileño fue uno más y arropó a sus compañeros desde el calentamiento. El extremo vivió su propio derbi desde la grada y tuvo un encontronazo con la afición del Sevilla tras el gol del Betis.

El atacante bético se ha convertido en un líder dentro y fuera del campo. Se le vio muy metido en el partido desde el calentamiento. A pesar de no poder jugar por la sanción, estuvo alentando a sus compañeros desde antes de que arrancara el encuentro. Se le vio charlando con alguno de ellos en el banquillo, animando desde la grada y celebrando junto al equipo tras la victoria.

El caos se desató después de que Pablo Fornals metiera el 0-1. Antony lo celebró con efusividad y encarándose con la afición del Sevilla que tenía delante. Los seguidores hispalenses le increparon, insultaron y llegaron a lanzar algún objetivo hacia el palco donde estaba el jugador. Un ventanal separaba al brasileño con la grada, por lo que los objetos no llegaron a impactarle.

La Policía Nacional tuvo que intervenir y situarse delante del palco para evitar que el lanzamiento de objetos fuera a más y calmar las aguas. Al acabar el choque, Antony bajó al césped del Pizjuán para festejar el triunfo en el derbi con sus compañeros. Lo hizo acompañado de una careta suya y otra de Isco, los dos grandes ausentes en el encuentro. El capitán del Betis le respondió en redes: «Ilumíname GOAT».