Antony, Doué, Dembélé… y ahora Lamine Yamal: otro gran reto para Cucurella

Marc Cucurella afronta un gran reto este martes en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League con la visita de Lamine Yamal y el Barcelona a Stamford Bridge. Durante los últimos años, el lateral izquierdo español ha logrado secar a los mejores extremos del planeta. Su próximo reto es frenar a Lamine, compañero de selección. Un reto mayúsculo en un partido que se avecina impresionante.

Durante el último año y medio, sobre todo desde la Eurocopa del verano de 2024, Marc Cucurella se ha convertido en unos de los mejores defensas del mundo. El lateral zurdo ha crecido muchísimo con Luis de la Fuente en la selección española y también desde la llegada de Maresca en el Chelsea.

Fue campeón de Europa con España, campeón de la Conference y campeón del Mundo con el Chelsea en apenas un año. Cucurella se ha convertido en un lateral izquierdo temido en todo el mundo. Rápido y agresivo en defensa, y un avión en ataque capaz de hacer mucho daño a sus rivales.

Durante este tiempo, Cucurella ha sido capaz con las camisetas de la selección española y del Chelsea de frenar a los mejores jugadores del mundo. Dembélé en unas semifinales de la Eurocopa, a Antony en una final de la Conference o a Doué en la final del Mundial de Clubes. Así como a grandes atacantes en la Premier League. Ya es Cucurella uno de los mejores defensas del mundo.

Este martes, en un gran escaparate como es la Champions League, Cucurella tiene un nuevo reto. Un gran reto. Tendrá la difícil tarea de defender a Lamine Yamal en su banda. Le conoce perfectamente. Seguramente le habrá frenado en algún entrenamiento con la selección española. Pero ahora tiene un escenario totalmente diferente como rivales en la Copa de Europa.

Un partido que será muy especial para Cucurella. Canterano del Barcelona se medirá por primera vez a su ex equipo en la Champions League. Su corazón y su garra le hará seguro dar lo mejor. Enfrente tendrá a un Lamine Yamal motivado con ganas de lucirse ante toda Europa. Un gran reto para ambos.