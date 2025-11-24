La hipocresía del Barça con Lamine Yamal: le vuelve a cargar de minutos cuando no podía jugar con España

La hipocresía que está llevando a cabo el Barcelona y Hansi Flick con el tema de Lamine Yamal y su pubalgia ha vuelto a salir a escena. El ’10’ azulgrana no fue con España en el anterior parón de selecciones porque necesitaba reposo tras realizarse un tratamiento de radiofrecuencia para paliar las molestias que sufre. Tras ese periodo de reposo, volvió a jugar 90 minutos en Liga contra el Athletic y la entidad blaugrana no le dosificó después de pedir a la Federación en numerosas ocasiones que «hay que cuidar al jugador».

La polémica con Lamine Yamal, su pubalgia, la Federación Española y el Barcelona sigue coleando. La sensación es que el club blaugrana se ha choteado de la selección española con todo estema. Incluido también un Hansi Flick que siempre en rueda de prensa ha abogado por cuidar al jugador. Y resultado que luego, cuando llega la hora de la verdad, es él quien no lo hace.

Y es que Hansi Flick no está dosificando a Lamine Yamal. No lo hizo entre los parones de octubre y noviembre, y sigue sin hacerlo. El pasado sábado, después de estar más de diez días de reposo, la estrella azulgrana fue titular contra el Athletic en el regreso del Camp Nou.

Como para perderse ese partido. No había dudas de que Lamine iba a salir de inicio y así fue. Y esa no fue la sorpresa. Esta vino cuando en el minuto 54 de partido, y con más de media hora por delante, el equipo vasco se quedó con un jugador menos. El Athletic estaba con 10 y el resultado era de 3-0 a favor del Barcelona. Partido sentenciado y situación inmejorable para dosificar a Yamal. Pues no. No lo quitó Hansi Flick.

Lamine Yamal volvió a jugar más de 90 minutos contra el Athletic. Flick no lo quitó del campo en ningún momento, demostrando nuevamente que no tiene la idea de dosificarlo cuando a la selección española le lleva pidiendo durante toda la temporada que sí lo haga. Ni con un partido sentenciado es capaz el entrenador alemán de retirar al joven jugador. Más que extraño para un jugador que en principio todavía arrastra molestias en su pubis.

La hipocresía de Flick con Lamine va más a allá. En la previa de este partido, y con la polémica con la Federación muy reciente, el técnico del Barcelona llegó a decir que «creo que va a jugar este partido» cuando le preguntaron sobre la participación de Yamal contra el Athletic. Creó una duda inexistente para que el jugador terminase jugando el encuentro completo. Al igual que hizo en Vigo antes del parón. Lo jugó todo antes de no irse con España y sigue jugándolo todo con el Barça.