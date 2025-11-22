El Barcelona no ha podido tener un mejor regreso al Camp Nou. Victoria holgada, por 4-0, de los culés en la vuelta a casa, ante un Athletic que puso mucho de su parte. Unai Simón falló en los dos primeros tantos, mientras que Vivian facilitó el tercero de los goles de los de Flick. Sólo Nico Williams en la primera parte puso en apuros la portería de Joan García, que regresaba también tras su lesión. Por si fuera poco, Sancet se autoexpulsaba ya con el 3-0 en el marcador.

Partido malísimo de los de Ernesto Valverde, que fallaron demasiado en salida de balón. Lo aprovechó el Barcelona, que a los cuatro minutos ya ganaba por medio de Lewandowski. Disparo casi sin ángulo al palo corto, teóricamente fácil para Unai, pero el internacional no acertó a despejar. Tampoco estuvo fino en el descuento de la primera parte, ante Ferran Torres, que la pegó al muñeco y, aun así, se fue para adentro.

La segunda parte empezaba ya como un imposible para los bilbaínos, que no tardarían en hacerse definitivamente el harakiri. Vivian no llegaba a despejar un mal balón filtrado por Eric para Fermín. Tocaba lo suficiente para dejarle el gol en bandeja al andaluz, que no falló. Fruto de la desesperación, unos minutos después, Sancet le propinaba una patada a la altura de la rodilla que le costaba la roja.

No tuvo mucha historia un partido cargado de emotividad por lo que suponía para el Barça. Por fin, tras constantes promesas incumplidas de Joan Laporta, volvían al Camp Nou. El aforo quedaba reducido a 45.000 espectadores, puesto que todavía está a medio construir. Un año después de lo esperado, regresaban a casa. Lo hacían con Lewandowski como capitán y el ya legendario delantero polaco era el encargado de inaugurar la obra.

El Athletic regala el regreso soñado

Fallaba el Athletic en salida, recuperaba el Barça en las proximidades del área y la apertura a la izquierda, donde se encontraba en ese momento el ariete, era letal. Disparo raso buscando el palo corto, donde debería haber llegado Simón. Pero el portero de la Selección fallaba. Tocaba, pero el esférico acababa en el fondo de la red.

Erraba bastante el conjunto vasco atrás, pero se mantenía en el partido, frente a un Barcelona liderado de nuevo por Fermín, que ya no es que crezca a pasos agigantados, sino que es uno de los mejores de este equipo. Pero el Athletic no sólo aguantaba, también amenazaba con mucho peligro la meta de un Joan García que volvía de lesión. Nico, pitado en cada intervención tras darle calabazas a los azulgranas, la mandaba al lateral de la red.

Perdonó el empate antes de que el Barça volviera a encontrarse con un regalo, de nuevo, de Unai Simón. Este más descarado que el primero. Dudó entre meter el pie o la mano a un disparo centrado de Ferran Torres y, tras rebotarle, acabó dentro. Era el 2-0, con el que el Barcelona dejaba prácticamente sentenciado el encuentro al descanso.

Fermín redondea la vuelta del Barcelona al Camp Nou

Y no tuvo mucho más el partido, puesto que Fermín lo sentenció nada más comenzar la segunda mitad. Otro regalo que aprovecharon los culés, esta vez de Vivian. El central no acertaba a despejar un balón al espacio de Eric, que iba a Simón y acabó en los pies de Fermín. El onubense no perdonó en el mano a mano.

Por si no fuera suficiente, Sancet ponía la guinda al partido tétrico del Athletic. Se le fue la cabeza al jugador rojiblanco, que le metió una patada por detrás a la altura de la rodilla al propio Fermín cuando no se había cumplido la hora de partido. Sánchez Martínez lo vio a escasos dos metros y sin interferencias de ningún tipo, por lo que no se entiende que le sacara la amarilla. Le tuvieron que llamar desde el VAR para que enseñase la roja, que fue lo que terminó haciendo.

Hasta ahí el partido. El Barça siguió dominando, ya con un pie levantado. Dio tiempo al regreso de Raphinha. Dos meses después de su lesión en el Tartiere ante el Real Oviedo, regresaba en los minutos finales. A tiempo para celebrar el cuarto de la tarde, obra de nuevo de Ferran Torres, que firmaba el doblete y cerraba la goleada en la vuelta al Camp Nou.